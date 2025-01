NB I: szlovén támadóval erősített az Újpest – hivatalos

A 28 éves Milan Tucic Ljubljanában született, és a helyi NK Bravóban ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival. A felnőttek között is nevelőklubjában debütált a 2014–2015-ös idényben, a negyedosztályban, ahol valósággal ontotta a gólokat – olvasható az újpestiek hivatalos honlapján. Az élvonalban 2017-ben debütált, akkor már a Rudar Velenje színeiben, és első idényében hét góllal és hét gólpasszával járult hozzá csapata sikereihez.

A 186 centi magas támadó ezután játszott az OH Leuven és a Hokkaido Szapporo színeiben is, mielőtt tavaly télen hazatért az NK Bravóhoz. Tucic ebben az idényben nyolcszor volt eredményes (egyszer az Európa-liga selejtezőjében, hétszer a bajnokságban), és kiosztott három gólpasszt is. Korábban a szlovén U21-es válogatottban hat meccsen kétszer talált be.

Az újpestiek közleményéből továbbá kiderült: Tucic elsősorban középcsatárként bevethető, ballábas és remekül fejel.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Damian Rasak (lengyel, Górnik Zabrze – Lengyelország), Milan Tucic (szlovén, NK Bravo – Szlovénia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Efthimisz Kulurisz (görög, Pogon Szczecin – Lengyelország), Imad Rondic (bosnyák, Widzew Lódz – Lengyelország), Ivan Szaponjics (szerb, szabadon igazolható, próbajáték)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –