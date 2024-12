Varga Barnabás góljával nyert a Ferencváros a Nyíregyháza ellen

Ahogy telt az idő a második félidőből, úgy váltak még óvatosabbá a csapatok, és lett egyre inkább az a szempont, hogy megúszni kapott gól nélkül a mérkőzést. Pedig a második félidőt felvezető Pászka Lóránd-lövés – amelyet Tóth Balázs kitenyerelt – és Farkas Bendegúz meglódulása után felcsillant a szemünk, hogy eseménydúsabbá válhat a folytatás, de mégsem. Közben azért egyre inkább a hazai térfélre terelődött a játék, de a nyíregyházi szélső, Nagy Barnabás igazolta, nemcsak sokat, hanem gyorsan is tud futni, a csereként beálló Kristoffer Zachariassent lesprintelve lőtt éles szögből az oldalhálóba. Töredezetté vált a játék, nagy lett a jelentősége minden egyes szabadrúgásnak és szögletnek, amelyek előtt Káprály Mihály játékvezetőnek többször is figyelmeztetnie kellett – olykor sárga lappal is – a lökdösődő feleket. Fejesből született végül a mérkőzés sorsát eldöntő gól, de nem rögzített helyzetet követően. Varga Barnabás klasszisát igazolja, ahogyan elindította fejjel a bal szélen megiramodó Kehindét, és persze az is, ahogyan érkezett a cserejátékos beadására. Ahogy a legutóbbi bajnokin a ZTE ellen, úgy most is győztes találatot ért a gólkirály megmozdulása.

A Ferencváros őszi első is, meg nem is, hiszen az első körös, zalaegerszegi meccse átcsúszott az új évre, így a jelenlegi éllovas Puskás Akadémiához képest úgy van lemaradva egy ponttal, hogy egy meccsel kevesebbet játszott. A Nyíregyháza nagy akarattal küzdött, de nem érte el a célját, pont nélkül maradt, így nem lehet teljesen nyugodt a téli szünete, hiszen öt pont az előnye a kieső helyen álló DVSC-vel szemben, amelynek otthonában folytatja a bajnokságot február elején.