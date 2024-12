Tímár Krisztián: Nem gondoltam, hogy ilyen szinten alkalmazkodik majd hozzánk a Fradi

Nyíregyháza–Ferencváros 0–1

TÍMÁR Krisztián, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Sokáig úgy tűnt, pontot szerez a Nyíregyháza. Miért nem sikerült?

– Bosszantó a hajrában kapott góllal ilyen mérkőzést elveszíteni, sajnálom is a csapatot, talán többet érdemelt volna. Alaposan felkészültünk, sikerült megvalósítani, amit szerettünk volna, de még több kaput eltaláló lövésre kellett volna törekednünk. Erre a mentalitásra, szervezettségre, agresszivitásra és munkabírásra lesz szükségünk a folytatásban is. Nyilván nyugodtabb lenne a telünk, ha az utolsó két meccsen sikerült volna pontot szereznünk, de így sem vagyunk rossz helyzetben.

– Meglepte, hogy a három belső védős szerkezetet választotta a Ferencváros?

– Kicsi esélyt láttam erre, bár volt már rá példa, hogy a nemzetközi porondon játszott mérkőzést követően itthon átálltak erre a hadrendre. Arra nem gondoltam, hogy ilyen szinten alkalmazkodik majd hozzánk a Fradi, ez a nagy csapatokra talán nem jellemző ennyire.

– Volt olyan periódusa a találkozónak, amikor a döntetlennel sem lett volna elégedett?

– Ha csak egy pontot szerzel a Ferencváros ellen, akkor sem lehetsz elégedetlen, inkább úgy fogalmaznék, arra számítottam, hogy a végén lesz bennünk elég tartalék a győztes gól megszerzéséhez. Sajnos nem mi voltunk azok, akik a végén betaláltak, holott az ellenfélnek sem volt sok helyzete.

Pascal JANSEN, a Ferencváros vezetőedzője

– A lényeg a három pont?

– Nagy vereség után tértünk haza Görögországból, az öt kapott gól mindenkit megviselt. A szezon negyedik részében nagyon sok hullámzás volt a csapat játékában, és szerettünk volna sikeresen zárni. Ugyanakkor a Nyíregyháza a topcsapatok ellen is képes jól teljesíteni, így mindent bele kellett adnunk a győzelem érdekében. Ez volt a harmincadik meccsünk az idényben, ez nagyon erőltetett menet, most jöhet a megérdemelt pihenés.

– A taktika kidolgozásakor a biztonságot tartotta szem előtt?

– A stabilitás és a biztonság volt az egyik része a játékfelfogásunknak, ezt segítette a felállásunk is, hiszen megfelelően kellett védenünk a széleket, amelyeket a Nyíregyháza előszeretettel foglalkoztat és onnan gyorsan játssza be a labdát a tizenhatoson belülre. Arra is törekedtünk, hogy minél több párharcot megnyerjünk, mert a Nyíregyháza ellen csak így lehet érvényesülni.

– Ennyit jelent Varga Barnabás jelenléte? Illetve mit lehet tudni Saldanha távolmaradásáról?

– Varga Barnabás nagyon fontos játékosa a csapatnak. Tavaly rengeteg gólt szerzett, az őszi szezonját viszont nagyban meghatározta, hogy az Európa-bajnokságon elszenvedett sérülése miatt nem sikerült jól a felkészülése, de örülünk, hogy fontos gólokkal segíti a csapatot. Ami Matheus Saldanhát illeti, személyes okokból Brazíliában tartózkodik, de visszatér a csapathoz, és velünk kezdi el a felkészülést a tavaszi folytatásra.



Újpest–Kecskemét 1–1

Bartosz GRZELAK, az Újpest vezetőedzője

– Az eredmény vagy a mutatott játék okozott inkább csalódást?

– Nehéz választani, mert mindkettő… Nagyon vérszegény volt a játékunk, főleg az első félidőben, miközben a Kecskemét szervezetten futballozott, jól védekezett. Az volt a tervünk, hogy a védelem mögé minél több labdát juttassunk el, de túl lassúak voltunk, ezért ez nem ment. A második félidőt már jobban kezdtük, felpörgettük a tempót, sikerült is egyenlíteni, és sokkal többször indultak be a játékosok az üres területre. Összességében mégis csalódás az eredmény, és az a feladatunk, hogy az ilyen hazai győzelmeket, mint most a Kecskemét vagy korábban az ETO FC vagy a DVTK ellen, tavasszal megnyerjük.

– A felsorolásból kimaradt a Ferencváros elleni hazai döntetlen…

– Persze, de nem véletlenül. Az más kategória, és ha a a tabellán ugyanannyit is ér az az egy pont, mint amit a Kecskemét ellen szereztünk, az másik szint, annak a pontnak teljesen más az értéke. Azokra a csapatokra gondoltam, amelyek játékereje hasonló a miénkhez, esetleg mögöttünk vannak, és ezeket a csapatokat le kell tudnunk győzni a folytatásban.

– Annak ellenére, hogy nem játszott jól a csapat, alig cserélt. Miért?

– A szünetben megbeszéltük az első félidőben tapasztalt problémákat, és kíváncsi voltam, hogyan reagál a csapat az öltözőben elhangzottakra. Jól kezdtük a második félidőt, és azt se felejtsük el, kulcsjátékosaink hiányában úgy éreztem, ez az optimális összeállításunk, de így sem sikerült megnyerni a mérkőzést.

GERA Zoltán, a Kecskemét vezetőedzője

– Milyen értéke van ennek az egy pontnak?

– A mi helyzetünkben természetesen jobb lett volna mindhármat megszerezni, de tudunk örülni a döntetlennek is. Meg kell becsülni ezt az eredményt, mert egész ősszel stabilan, jól futballozó Újpest otthonában értük el, és ez a mi helyzetünkben bravúros eredmény. Lehetek elfogult? Úgy éreztem, a játékunkban benne volt a győzelem, és kicsit szomorú vagyok, hogy vége az ősznek, mert úgy éreztem, elkezdtünk elindulni fölfelé.

– Milyen tekintetben? Amióta átvette a Kecskemét irányítását, miben kellett a leggyorsabban változást elérnie?

– Vissza kellett adni a futballisták önbizalmát, megpróbáltuk az erényeiket erősíteni. Ha a rossz sorozatot produkáló csapat gólt kap, hátrányba kerül, könnyen elveszíti a hitét, hogy márpedig még megnyerheti ezt vagy azt a mérkőzést. Ebben kellett a leginkább változni, és persze a szervezett védekezés volt a cél, az a kiindulási alap, és azt gondolom, az utóbbi mérkőzéseken egészen jól nézett ki a játékunk.

– Mire készültek az Újpest ellen, mennyit kapott abból, amennyit várt a csapatától?

– Arra készültünk, hogy a hazaiak középen erőltetik a támadásokat, le akartuk zárni a területeket, hogyne jusson el a labda a vonalaink közé. Az Újpest kicsit másképp játszott, mint ahogy gondoltuk, de a csapat gyorsan reagált erre. Az volt a tervünk, hogy ha labdát szerzünk, minél gyorsabban érjünk fel a kapuhoz, ez inkább az első félidőben sikerült – összességében le a kalappal a játékosok előtt, mert egységesek voltak, csapatként dolgoztak.