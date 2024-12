Kovácsik Ádám: Nem én vagyok a világ legrosszabb kapusa

Nem ez volt élete meccse…

Kovácsik Ádám, a Paks kapusa a Nyíregyháza ellen pénteken 4–2-re elveszített mérkőzésen két gólban is vastagon benne volt, ám a rutinos játékos már előretekint, mert a keddi, MTK elleni bajnokin itt a lehetőség a javításra.

„Ha összességében nézzük, talán ez volt pályafutásom legrosszabb mérkőzése – mondta lapunknak az egyszeres válogatott Kovácsik Ádám, aki – mint mindig – most is visszanézte a gólokat. – De nem dőlök a kardomba, egy kapus életében előfordul, hogy nem sikerül jól a meccs, ebből is motivációt kell meríteni. Természetesen rosszulesett, főleg úgy, hogy kikaptunk, ha esetleg döntetlent érünk el vagy csoda folytán nyerünk, könnyebb lett volna, ám nem úgy mentem be az öltözőbe, hogy én vagyok a világ legrosszabb kapusa. Fájdalmas napom volt, le kell zárni, csak az hibázik, aki dolgozik. Nehezen beszélek az ilyesfajta hibákról, mégiscsak bánt, de ezernyi példát lehet látni a futballban, nálam sokkal jobb kapusoknak is volt már hasonlóan ­rossz meccsük. Sajnos megtörtént, nem lehet visszacsinálni, előre kell nézni, szerencsére most nem kell egy hetet várni, hiszen kedden máris jön a következő mérkőzés. Fontos, hogy a futballisták miként tudnak reagálni egy-egy ilyen helyzetre.”

A Paks kedden az 5. forduló elhalasztott mérkőzésén az MTK ellen lép pályára, ráadásul a sorsolás érdekessége, hogy a két együttes szombaton, ellentétes pályaválasztással, ismét összecsap az OTP Bank Ligában. Egyik csapat sincs jó formában, négy nyeretlen bajnokin vannak túl, legutóbb október végén a Magyar Kupában győztek, így kérdéses, melyik tud elindulni felfele. A tabellán közvetlen riválisok, hiszen a Paks negyedik 24, az MTK pedig ötödik 23 ponttal.

„Amióta bemutatkoztam a Paksban, jó és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottam, ezt kell továbbvinnem – folytatta a 33 esztendős kapus, aki az idén, augusztus végén került a tolnai klubhoz. – Nem volt semmiféle előjelük a Nyíregyházán történteknek, nem volt formaingadozásom vagy visszaesésem. Attól, hogy egyszer nem ment jól a védés, ugyanúgy készülök, mint eddig: a kemény munkában hiszek. Nem akarok túlpörögni, igyekszem jó teljesítményt nyújtani az MTK ellen. Az összes meccsre úgy készülünk, hogy győzni akarunk, sohasem gondolkodunk döntetlenben, természetesen kedden is a három pont megszerzése a cél. Furcsa lesz, hogy egymás után kétszer játszunk az MTK-val, s mivel közvetlen riválisunk, le akarjuk szakítani magunkról. Szeretnénk továbbra is az élbolyhoz tartozni, ezért kiemelten fontos a következő két, MTK elleni bajnoki. A kék-fehéreknek is nyilván az a céljuk, hogy leszakítsanak minket, úgyhogy ki-ki meccs lesz a keddi és a szombati is.”

19.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!