„Bátor döntést hoztam a derbin” – interjú az ősz legjobb játékvezetőjével, Bogár Gergővel

– Érdekli, hogyan osztályozza a Nemzeti Sport a mérkőzéseken nyújtott teljesítményét?

– Rendszeresen követem, hogy milyen osztályzatot kapok a laptól, ez is egyfajta visszajelzés, ami fontos számomra, hiszen szaklapról beszélünk. Hogy mi a helyzet a szakmai részével? Az ellenőröktől is rendre jó visszajelzést kaptam, így éreztem, hogy jól megy a bíráskodás. Ha a szakmai visszajelzések és a Nemzeti Sport véleménye egybecseng, tényleg nem teljesíthettem rosszul…

– Van olyan mérkőzése vagy ítélete, amelyet kiemelne?

– Az ősz legbátrabb döntését a negyedik fordulóban a Ferencváros–Újpest mérkőzésen hoztam meg. A tizenhatoson belül az egyik vendégjátékos kezéhez ért a labda, ám becsúszás közben támaszkodott vele, nem ítéltem büntetőt. Kihívott a VAR, ám kitartottam a döntésem mellett, ami helyesnek bizonyult. A meccs után az ellenőrtől azt a visszajelzést kaptam, hogy karakteres, bátor döntést hoztam a Groupama Arénában, a derbin pedig minden ítéletnek háromszoros súlya van. Elégedettek voltak velem, s emlékszem, a Nemzeti Sporttól kilences osztályzatot kaptam.

– Ez már a negyedik derbije volt. Játékvezetői szempontból van presztízse annak, ha a Ferencváros–Újpest meccsen fújhat?

– Mindent egybevetve a derbi kicsivel minden más párosítás felett áll. A szurkolók már hetekkel előtte elkezdenek hangolni, tekintélyes a párharc múltja, a csapatok még motiváltabban készülnek, a sajtóban kiemelt terjedelmet kap. Mindamellett én erre a mérkőzésre is ugyanúgy készülök, mint az összes többire, nem akarok túlpörögni. Természetesen a játékvezető is pluszmotivációval vezeti a derbit, az pedig a vezetőségtől kapott elismerés és bizalom jele, ha őt nevezik erre a nagy meccsre.

– Azt hétről hétre láthatjuk, hogy a pályán jó teljesítményt nyújt − de milyenek a hétköznapjai?

– Sűrű napjaim vannak, a Magyar Labdarúgó-szövetségnél Horváth Dávid iránymutatásával készülünk, a hétköznapokban Kovács Gábor atlétaedzővel, valamint Szatmár Enikő mentáltrénerrel dolgozom együtt, akiknek a munkája is nagyban hozzájárult a sikeres szezonomhoz. Hogy mit csinálok a szabadidőmben? Igyekszem a feleségemmel és a két kislányommal a lehető legtöbb időt tölteni, számomra ez jelenti a legnagyobb boldogságot. Sok a közös programunk a családdal, előfordult már, hogy egy-egy ilyen alkalommal leszólítottak a szurkolók és teljesen normális keretek között megbeszéltük a hétvégi eseményeket. Sőt olyan is volt, hogy egy megyeiben fújó játékvezető kollégával beszélgettem egy jót az utcán. Mindenkivel megtalálom a közös hangot, a legtöbb szurkoló a meccsen ellenségként tekint ránk, de a hétköznapokban remekül el tudunk társalogni.

Fotó: Török Attila

– A nemzetközi kupaporondon is kapott szerepet az UEFA-tól, hiszen az FCSB–Maccabi Tel-Aviv BL-selejtezőn, a Lens–Panathinaikosz Kl-selejtezőn, illetve a Rapid Wien–Shamrock Rovers Kl-főtáblás meccsen fújhatott.

– Nyugodtan mondhatom, kiemelt meccseket osztott nekem az Európai Labdarúgó-szövetség. Akár az NB I-ben, akár a nemzetközi porondon vezetek, igyekszem a lehető legjobban teljesíteni. Habár a tavasszal nehezebb nemzetközi mérkőzéseken lehetőséghez jutni, az a célom, hogy akár a klubfutballban, akár a világbajnoki selejtező tavaszi meccsein megbízatást kapjak.

– Ahogyan a játékosoknak, a játékvezetőknek is jár a téli pihenő: hogyan telik a szünet?

– Immár hagyomány, hogy karácsonykor a családdal elmegyünk pihenni, öt napra most is elutazunk. Kollégáimmal január tizenharmadikán Telkiben edzőtáborozunk, majd otthon folytatjuk a felkészülést, s néhány napra ismét visszatérünk Telkibe. De még nem tekintek ennyire előre, sűrű volt az ősz, úgyhogy jó lesz kicsit a családdal lenni.