Videó: a szögletzászló is a Honvéd ellen – ritkán látható góllal szerzett vezetést a Paks

Papp Kristóf a 16. percben egy fejessel szerezte meg a vezetést a Paksnak a Budapest Honvéd vendégeként a Magyar Kupa 4. fordulójában, majd negyed órán belül szereztek még három gólt – végül 5–1-re nyertek Kispesten.

Az NB II-ben is csak a bennmaradásért küzdő fővárosi klubot még az ág is húzza – illetve egészen pontosan a szögletzászló, ami alaposan kivette a részét az első gólból. Varga Roland ugyanis középre gurította a labdát a találat előtt, de Pekár István az érkező Zimonyi Dávid elől szögletre mentett – gondolta mindenki, meg is állt a játék, már mindenki vette fel a pontrúgáshoz a kapu előtti pozícióját, amikor a labda váratlanul visszapattant a szögletzászlóról. Zimonyinak sem kellett több, középre kanyarított, Papp pedig a hálóba bólintott, megkezdve ezzel a Honvéd kiütését.

MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD–PAKSI FC 1–5 (1–5)

Bozsik Aréna, 2110 néző. Vezette: Kovács Imre (Tóth II Vencel, Rózsa Dávid)

HONVÉD: Dúzs (Tujvel, a szünetben) – Nyitrai (Somogyi Á., 82.), Pekár I., Csilus T., Szabó T. (Kulbacsuk, a szünetben), Benczenleitner (Pauljevics, 65.) – Simon Benedek, Sigér Á., Kesztyűs (Keresztes N., 65.), Medgyes Z. – Farkas B. Vezetőedző: Laczkó Zsolt

PAKS: Simon Barnabás – Kovács K., Vas, Kinyik, Lenzsér – Papp K. (Gyurkits, a szünetben), Balogh B. – Varga R. (Mezei, 74.), Zimonyi, Győrfi (Silye, 74.) – Tóth B. (Windecker, a szünetben). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Papp K. (0–1) a 16., Papp K. (0–2) a 22., Zimonyi (11-esből, 0–3) a 29., Győrfi (0–4) a 31., Szabó T. (1–4) a 35., Tóth B. (1–5) a 45+1. percben

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: – Az első félidőben a Paks könyörtelenül kihasználta védekezési hibáinkat. Ekkor megvoltak a helyzeteink, de sajnos ezeket nem használtuk ki, ezért lett ilyen nagy a különbség. Az pozitívum, hogy a második félidőben stabilabbá váltunk. A játékosokba lelket kell önteni; azon dolgozunk, hogy az önbizalmuk visszajöjjön.

Bognár György: – Nagyon jól sikerült az első félidő – az első perctől arra törekedtünk, hogy minél előbb eldöntsük a meccset, ez megvalósult. A gólokon kívül sok helyzetünk is volt, jó iramban, s jó ritmusban játszottunk, elégedett vagyok.