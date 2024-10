A címvédő Paks kiütötte a Honvédot a Magyar Kupában

MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD–PAKSI FC 1–5 (1–5)

Bozsik Aréna, 2110 néző. Vezette: Kovács Imre (Tóth II Vencel, Rózsa Dávid)

HONVÉD: Dúzs (Tujvel, a szünetben) – Nyitrai (Somogyi Á., 82.), Pekár I., Csilus T., Szabó T. (Kulbacsuk, a szünetben), Benczenleitner (Pauljevics, 65.) – Simon Benedek, Sigér Á., Kesztyűs (Keresztes N., 65.), Medgyes Z. – Farkas B. Vezetőedző: Laczkó Zsolt

PAKS: Simon Barnabás – Kovács K., Vas, Kinyik, Lenzsér – Papp K. (Gyurkits, a szünetben), Balogh B. – Varga R. (Mezei, 74.), Zimonyi, Győrfi (Silye, 74.) – Tóth B. (Windecker, a szünetben). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Papp K. (0–1) a 16., Papp K. (0–2) a 22., Zimonyi (11-esből, 0–3) a 29., Győrfi (0–4) a 31., Szabó T. (1–4) a 35., Tóth B. (1–5) a 45+1. percben

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: – Az első félidőben a Paks könyörtelenül kihasználta védekezési hibáinkat. Ekkor megvoltak a helyzeteink, de sajnos ezeket nem használtuk ki, ezért lett ilyen nagy a különbség. Az pozitívum, hogy a második félidőben stabilabbá váltunk. A játékosokba lelket kell önteni; azon dolgozunk, hogy az önbizalmuk visszajöjjön.

Bognár György: – Nagyon jól sikerült az első félidő – az első perctől arra törekedtünk, hogy minél előbb eldöntsük a meccset, ez megvalósult. A gólokon kívül sok helyzetünk is volt, jó iramban, s jó ritmusban játszottunk, elégedett vagyok.

Jók: Medgyes Z., Tujvel, ill. Papp K., Tóth B., Győrfi, Balogh B., Varga R., Kovács K.

ÖSSZEFOGLALÓ

Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt rendeztek legutóbb Budapest Honvéd–Paks párharcot a Magyar Kupában; akkor is a legjobb 16 közé jutás volt a tét, s a későbbi kupagyőztes Paks 2–2-s rendes játékidő után végül csak tizenegyesekkel múlta felül a másodosztályú együttest. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, a Paks még jobbá csapattá vált, a jóval szebb napokat látott kispestiek pedig jelenleg kieső helyen állnak az NB II-ben…

Az optimizmus nem is áradt a szurkolókból a kezdés előtt, a stadion bejáratánál többen – persze, viccesen – már a következő idény lehetséges NB III-as ellenfeleinek kilétét latolgatták. A Honvéd hátvédsora aztán tényleg harmadosztályú teljesítményt nyújtott az első félidőben, hiába kezdett öt védővel Laczkó Zsolt, a paksi támadók kedvükre fickándozhattak közöttük. Papp Kristóf a 16. percben egy remek fejessel kezdte meg a gólgyártást, hat perccel később pedig gyönyörűen lőtte ki a jobb felsőt, majd Pekár István buktatta Varga Rolandot a 16-oson belül – a büntetőt Zimonyi Dávid magabiztosan lőtte a jobb alsó sarokba. A 31. percre megalázó lett a különbség, a 17 éves Győrfi Milán lőtt 13 méterről a kapuba; Dúzs Gellért ahelyett, hogy kiütötte volna a labdát, a hálóba segítette. A szurkolók türelme ekkor fogyott el végérvényesen, a válogatott szidalmak nem kerülték el Laczkó Zsolt vezetőedzőt sem. A 19 esztendős Szabó Tibor szemfüles találata a 35. percben a szépítést jelentette a hazaiaknak, de a tolnaiak nem álltak le, Papp újabb lövése a jobb kapufáról pattant ki, majd a félidő lefújása előtt jött Tóth Barna és az ellenállást nem tanúsító Csilus Tamás mellett 10 méterről a rövid felsőbe bombázott. Az első félidő tehát abszolút eldöntötte a párharcot, nem is egyosztálynyi különbség volt a felek között. A fordulás után visszavettek az iramból a vendégek, bár még így is szerezhettek volna újabb gólokat, ha pontosabbak – egy alkalommal Balogh Balázs a lécet találta telibe.

A Honvéd a második játékrészben stabilabbá vált, de részükről csak Medgyes Zoltán – a szélső többször is zavarba hozta a paksi védelmet, igaz, egy nagy lehetőséget elpuskázott – és a cserekapusként több védést bemutató Tomás Tujvel dicsérhető. A Paks magabiztos győzelemmel jutott a legjobb 16 közé, míg a kispestieknek stabilizálniuk kell a hátvédsorukat, ha az NB II-ben el akarnak kerülni a kieső helyről.

KORÁBBAN

ESMTK (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB II) 1–3

Tiszafüred (NB III)–Ferencváros 1–2

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–Debreceni VSC 1–0

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Mosonmagyaróvár (NB III)–ETO FC Győr 0–3

BVSC-Zugló (NB II)–Újpest FC 0–1

Gödöllő (vármegyei I.)–Dorog (NB III) 1–2

Tarpa (vármegyei I.)–Iváncsa (NB III) 0–5

Karcag (NB III)–Kecskeméti TE 1–0

Balatonalmádi (vármegyei I.)–Kisvárda (NB II) 0–4

Szentlőrinc (NB II)–Zalaegerszeg 1–2

Ajka (NB II)–Nyíregyháza 3–3 – 11-esekkel: 2–4

Tatabánya (NB II)–Puskás Akadémia 2–3

Szeged-Csanád GA (NB II)–MTK Budapest 0–3

FC Sopron (NB III)–Soroksár (NB II) 2–2 – 11-esekkel: 4–3

Fehérvár FC–Diósgyőri VTK 2–1

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSAI

Gyirmót FC Győr (NB II)–Fehérvár FC

Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC

Dorogi FC (NB III)–Újpest FC

Iváncsa KSE (NB III)–MTK Budapest

Mezőkövesd Zsóry (NB II)–Paksi FC

FC Sopron (NB III)–Kisvárda Master Good (NB II)

ETO FC Győr–Ferencvárosi TC

Karcagi SE (NB III)–ZTE FC