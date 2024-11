NB I: Mim Gergely idővel erősebb ligában is próbára tenné a tudását

– Elég sokszor skandálják mostanában a nevét a ZTE-szurkolók. Élvezi?

– Nagyon! – vágta rá lapunk érdeklődésére Mim Gergely, a ZTE FC 25 éves szélsője. – Az előző idényben kezdték el, jó érzés hallani.

– Van is erre okuk a drukkereknek: az utóbbi öt tétmeccsén öt gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Élete formájában futballozik?

– Eredményesség szempontjából egyértelműen, korábban nem fordult elő, hogy ilyen rövid időn belül ennyi gólt szereztem. Hogy mi a titok? Semmi, ugyanúgy dolgozom, ahogyan eddig, igyekszem tiszta fejjel belemenni a meccsekbe. Az Újpest ellen kettő nullára elveszített összecsapáson kihagytam két ziccert, az nem esett jól, néhány napig rágódtam rajta, de sikerült túllendülnöm rajta, megfelelő mentális állapotban vagyok, azóta tart ez a reményeim szerint minél tovább tartó széria.

Fotó: Szabó Miklós

– Hat gól szerzett, ez a legeredményesebb élvonalbeli idénye. Meddig juthat?

– Előre nem tudom megmondani, igyekszem addig tartani ezt a formát, ameddig csak lehet. Számot nem mondanék, de azzal kiegyeznék, ha az évad végéig ilyen ütemben rugdosnám a gólokat. Sok minden közbejöhet, nehéz egy egész idényben ilyen teljesítményt nyújtani.

– Nem mellesleg Lamin Colley-val és Matija Ljujiccsal holtversenyben vezeti a góllövőlistát…

– Nem nézegettem, szóltak, hogy első vagyok. Nem kell ezt túlgondolni, de természetesen jó érzés most ránézni a góllövőlistára. Innentől nem is lehet más a célom, mint hogy ott maradjak az élmezőnyben. Dolgozom becsülettel, azt érzem, hogy az utóbbi időszakban sokkal gólra törőbben játszom, mint korábban. A Paks elleni meccsen mindkét gólom jó helyzetfelismerés után született, sikerült megelőznöm a védőt, pontosan láttam és éreztem, hova kell helyezkedni. Korábban ez valahogy nem volt meg bennem.

– A ZTE három- és négyvédős szerkezetben is játszott az idényben, nyilván utóbbiban jóval többször ér a kapu elé. Melyiket szereti jobban?

– Alapvetően támadó szellemű játékos vagyok, de az idén tavasszal, átkerültem a háromvédős rendszer bal oldalára, sok védekező feladatot kell ellátni. Nem büntetésként tekintettem erre, igyekeztem a csapat hasznára lenni, s ebből a pozícióból is sikerült felérnem az ellenfél kapuja elé. Az utóbbi időszakban négyvédős szerkezetben játszunk, úgy néz ki, ez jobban működik, én is többször tudok a kapu elé érkezni, ezáltal többet segíthetek a csapatnak.

– Beszéljünk a múlt hét végi, Paks elleni meccsről! Már az első félidőben gól- és emberhátrányba kerültek, ám sikerült fordítani, végül döntetlen lett. Csalódott, hogy elúszott a győzelem?

– Összességében örömteli, hogy el tudunk hozni egy pontot Paksról. Ha megnézzük az eseményeket, hullámvasutazás volt a mérkőzés. A kiállításig nekünk voltak helyzeteink, majd a piros lap után közvetlenül kaptunk egy gólt, de szerencsére nem zuhantunk össze, gyorsan talpra álltunk, még a szünet előtt egyenlítettünk. A második félidőben nyújtott teljesítményünkért minden dicséret megilleti a csapatot, tíz emberrel sikerült fordítanunk, végül egy pontot hoztunk el emberhátrányban. Nyilván jó lett volna megtartani a vezetést, de így is örülhetünk.

– Öt tétmeccs óta veretlen már a ZTE, mégis egy hellyel csak csupán a kiesőzóna fölött a tabellán.

– Az utóbbi időszakban jó irányba változott a játékunk, erre lehet alapozni, önbizalommal telve nézhetünk előre. Most az évből hátralévő három meccsel kell foglalkozni, először a hétvégi, Vidi ellenivel. Ki kell hoznunk a maximumot az évből, a csapat fejlődött, ebből pedig erőt lehet meríteni.

– Ha már a Vidi elleni vasárnapi bajnokit említette: mire számít?

– Győzni akarunk, és hiszünk is benne, hogy sikerül, mert akkor feljebb kapaszkodhatunk a tabellán. Szeretnénk a kezünkbe venni az irányítást, ahogyan a Puskás Akadémia és a Paks ellen, most is támadólag lépünk majd fel. Yohan Croizet és Dénes Vilmos? Kiváló játékosok, öröm velük együtt futballozni elöl. Croizet kiváltképp hasznos, jól tartja meg a labdát, góljai mellett kitűnően osztogat. Ami Vilit illeti, most került az NB I-be, idő kell még neki, nagyon fiatal, de hatalmas lehetőség van benne. Nagyszerűen egy az egyezik, már most külön készülnek rá az ellenfelek.

– Nem szeretnék nyomást helyezni önre, de az utóbbi időszakban volt olyan ZTE-játékos, aki erős bajnokságba igazolt vagy éppen olyan, akit meghívtak a válogatottba.

– Jelenleg a ZTE labdarúgója vagyok, csak ez a fontos, segíteni akarok a csapatnak. Igyekszem fejlődni, nem tudom, mit tartogat a jövő. Ám az nem titok: nekem is célom, hogy erősebb bajnokságban is kipróbáljam magam.

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

Péntek

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szombat

12.30: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.30: ETO FC Győr–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

16.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Vasárnap

17.00: Zalaegerszegi TE FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!