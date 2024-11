Két gól, két kapufa: döntetlen a Puskás Akadémia és az Újpest felcsúti rangadóján

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–ÚJPEST FC 1–1 (1–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 2320 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Colley (6.), ill. Mucsányi Márk (41.)

Fantasztikus széria ért véget az előző fordulóban: a Puskás Akadémia sorozatban nyolc győztes hazai bajnoki után nem tudott nyerni a Pancho Arénában. Pedig… A felcsúti együttes Lamin Colley révén már a harmadik percben megszerezte a vezetést a DVTK ellen, a folytatásban helyzetek sokaságát dolgozta ki, ám kihagyta őket, mígnem Bényei Ágoston a második játékrész közepén egy kontraakció végén egyenlített, és a vége 1–1 lett. Hornyák Zsolt vezetőedző nem véletlenül volt mérges a lefújást követően, ugyanis megnyert meccsből lett döntetlen. Ugyanakkor azt is láthatta, a mutatott játék bizakodásra ad okot, igaz, a helyzetkihasználás javításra szorul. Hét közben a Mol Magyar Kupában meg kellett küzdeni a továbbjutásért, a 18 esztendős Vékony Bence Tatabányán a 86. percben 2–2-es állás után szerezte meg a győztes gólt. A szombati rivális, az Újpest ugyancsak megizzadt a kupában a BVSC-Zugló vendégeként, Mucsányi Márk a 89. percben lőtte tovább a lilákat, ráadásul az újpesti labdarúgók fejében ott lehetett az a gondolat is, hogy egy héttel korábban az MTK Budapest elleni bajnokit előnyről veszítették el 4–1-re. Hogy ennek volt-e köszönhető, vagy sem, nem tudni, mindenesetre ott volt a vendégek kezdő tizenegyében Vincent Onovo. Korábban hosszú időn keresztül az volt a meglepő, ha a nigériai középpályás a kispadosok között szerepel, ám ebben az idényben csak hatszor kapott lehetőséget, mindannyiszor csereként, és legutóbb bajnokin majd’ egy éve, 2023. december 16-án Kisvárdán (0–4) lehetett a kezdő sípszótól a pályán.

Fotó: Árvai Károly

A főszereplő azonban Lamin Colley volt: a gambiai támadó a hatodik percben szerzett vezetést a Puskás Akadémiának. Ehhez kellett egy hatalmas partdobás, egy jó ütemű csúsztatás és persze Nagy Zsolt remek sarkazós passza – a tekintélyes termetű támadó nem hibázta el a ziccert. Viszonylag hamar jöhetett volna a válasz, némileg meglepő módon egy védőtől, Fiola Attilától. A 61-szeres válogatott egy lövőcsel után vállalkozott húsz méterről, ám a labda a lécről a gólvonalra pattant. Nem sokkal később ennél is nagyobb lehetőség adódott a vendégek előtt, akik éppen sarokrúgáshoz készülődtek. Állt a játék, a VAR lehetséges büntetőt vizsgált, és mivel a kapu előtti kavarodásban Szolnoki Roland kezét találta el a labda a tizenhatoson belül, Bognár Tamás játékvezető tizenegyest ítélt. A labda mögé Fran Brodic állt, a bal sarkot célozta meg nem túl erősen, így Pécsi Ármin védeni tudott. Szikrázott a levegő, mindkét csapat játékosai nagy elánnal mentek bele a párharcokba, valahogy az volt az ember érzése, egyáltalán nem biztos, hogy a lefújás pillanatában is huszonketten lesznek a játéktéren. Már-már úgy tűnt, a Puskás Akadémia megőrzi előnyét a szünetig, ám Geiger Bálint a saját térfeléről kitűnő mélységi passzal ugratta ki a védők között kiugró Mucsányi Márkot, ő pedig a jobb alsó sarokba lőtte a labdát – az ifjú futballista formájáról mindent elmond, hogy sorozatban harmadik meccsén talált be.

Nagy harc volt minden labdáért (Fotó: Árvai Károly)

Lamin Colley a második játékrészt is úgy kezdhette volna, mint az elsőt, ám közeli fejesét Riccardo Piscitelli bravúrral védte.

Inkább az Újpest térfelén zajlott a játék, a Puskás Akadémia jóval többet tett a vezetés megszerzése érdekében, amihez a 72. percben igen közel került, a gambiai légiós bombája ugyanis kevés híján kettétörte a bal oldali kapufát. Nagy Zsolt közeli lövésébe Fiola Attila önfeláldozóan csúszott bele a büntetőterületen belül, ám leginkább azt láthatták a nézők, hogy meddővé vált mindkét csapat támadójátéka – maradt az 1–1, az újpestiek a meccs lefújásakor a végeredmény tükrében bosszankodhattak csak igazán, hogy a tizenegyes kimaradt…