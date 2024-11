Hosszú sorozatok szakadtak meg Győrben, Gerával először nyert a Kecskemét

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

ETO FC Győr–Kecskeméti TE 1–2 (0–1)

Győr, ETO Park, 2000 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Szahli (50.), ill. Kovács B. (30.), Lukács D. (75.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Vakító napsütés – mindenre számított a november utolsó napján bajnoki mérkőzésre érkező szurkoló, csak erre nem. Persze szó sincs arról, hogy ezzel együtt meleg lett volna, szombat kora délután Győrben, de az biztos, hogy a játékoskijáró felőli oldalon helyet foglalók csukott szemmel élvezték a nap kellemesen bizsergető sugarait – el kell tenni mélyre ezt az élményt, mert könnyen lehet, hónapokig nem lesz ilyesmiben részünk…

No, de ki tudja eltenni a mérkőzés emlékét jó szívvel emlékbe?

A házigazda, az újonc ETO FC Győr éppen Kecskeméten szenvedett legutóbb vereséget, azóta három győzelem mellett hatszor döntetlent ért el, de az egy pontokkal nem igazán tudott eltávolodni a kiesőzónától – míg a KTE éppen az ETO elleni győzelem után került hullámvölgybe, és a kudarcok miatt elköszöntek Szabó István vezetőedzőtől.

Gera Zoltán pedig a legutóbbi, DVSC elleni bajnokin szerezte meg első pontját a lila-fehérek edzőjeként. A korábbi kitűnő válogatott futballista ezúttal bizalmat szavazott Berki Marcellnek, és a húszéves futballista a három belső védő mellett a jobb oldalon teljesített szolgálatot, s ez a szakmai döntés az első félidőben nyerőnek bizonyult. Az ifjú játékos nemcsak megbízhatóan teljesítette védő feladatát, hanem amikor lehetősége adódott, felzárkózott a támadásokhoz is, Kovács Barnabás góljában is főszerepet vállalt. Egyáltalán nem volt érdemtelen, hogy a KTE került előnybe. A találat előtt Lukács Dániel is helyzetbe került, igaz, Zseljko Gavrics is betalálhatott volna, de a légiós néhány centit tévedett. S ha már a légiósoknál tartunk… Az ETO kispadján nyolc (!) külföldi futballista foglalt helyet, ellenben a vendégek együttesét kizárólag magyar futballisták alkották.

A kecskemétieket még azzal sem tudták megzavarni a győriek, hogy Tóth Rajmund számot váltott a félidő közepén: 6-os számú dresszét ugyanis összevérezte, és mivel abban nem folytathatta a játékot, a játékvezető engedélyével a szünetig a 39-est húzta magára, az öltözőben aztán volt egy tiszta szerelés, így a fiatal futballista a második félidőt már abban kezdte.

A Győr pedig nagy lendülettel néhány perc alatt több ígéretes lehetőséget is kidolgozott a KTE kapuja előtt, és nem kellett sokat várni az egyenlítésre, Vazsdi Szahli lőtte be a labdát a hálóba.

Az egyenlítő gól jelentős lelki muníciót adhatott volna a Győrnek, ám a folytatásban elmaradtak a második félidő elején látott ETO-rohamok, és a félidő közepén kiegyenlítetté vált a játék. Majd jött Lukács Dániel, aki szabadrúgásból lőtte a labdát a léc alá, ezzel ismét a Kecskemét került előnybe.

A Győr megint megpróbált gyorsítani a tempón, a lila-fehérek pedig minden eszközt megragadva próbálták őrizni az előnyt. A hosszabbításban is voltak izgalmak, Rúsz Márton tizenegyest ítélt, de a VAR-felvételek megtekintése után úgy látta: Belényesi Csaba nem kezezett, így visszavonta az ítéletét. Nyert a vendégcsapat – az ETO jó, a Kecskemét rossz sorozata szakadt meg. 1–2



ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!