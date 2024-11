FTC: Pászkát fűtötte a bizonyítási vágy; Zachariassen véget vetett álmatlan éjszakáinak

Pászka Lórándot ebben az évadban súlyos sérülés hátráltatta, így ez volt az első tétmérkőzése (az előzőben is mindössze 15 alkalommal kapott lehetőséget). Mint a fradi.hu-nak elmondta, emiatt természetesen nagyon boldog volt.

„A játékommal nem vagyok teljesen elégedett, viszont fontos volt, hogy újra meccsterhelést kaptam, szinte végigjátszottam az egész találkozót. Őszintén szólva számítottam rá, hogy ezen a mérkőzésen ott leszek a kezdőcsapatban, hiszen ahogy mondtam, ezek a meccsek kiválóak arra, hogy akiknek kell, ott legyen a meccs a lábukban. Fűtött a bizonyítási vágy, hellyel-közzel jól is ment a játék. Egy tipikus kupameccs volt egy alacsonyabb osztályú együttes ellen, amely bizonyítani akart. Meg is tudták szerezni a vezetést, de szerencsére gyorsan egyenlítettünk, erre pedig meglőttük a másodikat is. Ilyen helyzetekben nagyon fontos gyorsan és jól reagálni, ma ezt megtettük. Továbbjutottunk, nyertünk, és most ez a legfontosabb” – mondta el a 28 éves védő, aki a meccs előtt arról beszélt, ferencvárosi pályafutása szempontjából sorsdöntő lehet a következő másfél-két hónap.

Kristoffer Zachariassennél is átszakadt egy bizonyos gát: a norvég játékos július óta először szerzett gólt – rögtön kettőt.

„Jó, hogy újra eredményes voltam, már hosszú ideje nem sikerült a kapuba találnom. Volt néhány álmatlan éjszakám a kihagyott győri helyzetem után...” – nyilatkozta a mérkőzés után az FTC kamerája előtt.



MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

Facultas-Tiszafüredi VSE (NB III)–Ferencvárosi TC 1–2

Tiszafüred, Lipcsey Elemér Sporttelep, 2000 néző. Vezette: Rúsz Márton

Tiszafüred: Tajti B. – Major M., Bényei, Aranyos – Kovács D. (Karmacsi, 84.), Barzsó (Ujvári, 90.), Mácsai (Ballók, 84.), Engel (Szövetes, 90.) – Trencsényi, Kalmár F. (Pataki, 71.), Pap Zs. Edző: Dorcsák Zoltán

Ferencváros: Varga Á. – Botka, Szalai G. (Gartenmann, 56.), Knoester, Pászka (Civic, 84.) – Tóth A., Ben Romdan (Maiga, 56.) – Gruber (Matheus Saldanha, 56.), Zachariassen, Kehinde – Varga B. (Misidjan, 70.). Vezetőedző: Pascal Jansen

Gólszerző: Kalmár F. (48.), ill. Zachariassen (51., 55.)