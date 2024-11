A KTE tulajdonosa közölte, nem csak a gyenge eredmények miatt mentették fel Szabó Istvánt

Kovács András a hiros.hu-nak adott interjút, melyben számos témát érintett, többek között elmondta, hogy Szabó István vezetőedzői időszaka alatt a KTE folyamatosan túlteljesített. Nem volt cél, hogy a csapat rögtön feljusson az NB II-ből az élvonalba, s talán a szintlépésben ki is maradt néhány fontos lépcsőfok. A tulajdonos véleménye szerint a sikert nem mindenki tudta hosszú távon kezelni, ráadásul néhányan az egyéni érvényesülésüket helyezték előtérbe.

Ezt követően elárulta, az előző idényben Szabó István vezetőedző távollétében valóban ő döntött Banó-Szabó Bence egy rövidebb időszakra szóló, második csapathoz történő irányításáról.

„Szereptévesztésben volt Bence is, mert egy edzésen olyan szavak hangoztak el és olyan tettleges dolgokra ragadtatta magát, ami miatt lépni kellett. Ha valaki olyat művel, amellyel önmagát a klub fölé helyezi, annak el kell gondolkodnia ezen. Ezért kapott néhány hét gondolkodási időt az edző fia is” – mondta Kovács András, hozzátéve, hogy a vezetőedző valóban utólag szerzett tudomást a döntésről, mivel éppen magánjellegű okból nem vett részt az edzéseken. A dolgot aztán tisztázták a felek, és azóta fel sem vetődött ez a probléma, tehát ha Banó-Szabó nem sérül meg a nyári alapozás végén, most is a csapat sikereiért tehetne a pályán.

Az előző téli átigazolási időszakban Derekas Zoltán (Haladás), Helmich Pál (ESMTK) és Lukács Dániel (DVTK) érkezett, míg Szalai Gábor (Lausanne-Sport – Svájc), Szuhodovszki Soma (DVSC) és Tóth Barna (Paks) távozott. Konfliktushelyzetet teremtett Helmich Pál ügye. A fiatal játékos tavasszal sikeresen bemutatkozott a csapatban és az U20-as válogatottban is, mígnem szeptember 3-án átigazolási díj fejében Újpestre igazolt. A középpályás távozásáról annyit árult el a tulajdonos, hogy az edző és a játékos közötti ellentét vezetett a szakításhoz, a klubnak nem állt érdekében megválni tőle, de abban a pillanatban nem volt más megoldás.

Továbbá elmondta, Szalai Gábort kivásárolta a svájci klub a szerződéséből, tehette már csak azért is, mert a játékosnak konkrét kivásárlási záradéka volt. Tóth Barna fizetésemelést kért az őszi szezon végén, majd a vezetés teljesítményorientált ajánlatát nem fogadta el. Ha nem járultak volna hozzá az – egyébként „nevetséges összegért” történő – eladásához, nyáron már szabadon távozhatott volna, s „odaadó játéka sem lett volna már valószínűsíthető”. A Szalaiért kapott pénzt Lukács Dániel megvásárlására fordították.

A nyári átigazolási időszak nagy nyeresége volt Katona Bálint visszatérése a Ferencvárostól, igaz, most is csak kölcsönbe érkezett, kifejezetten Horváth Krisztofer posztjára. Azonban utóbbi futballista, valamint Szűcs Kornél és Helmich Pál távozása nagy veszteséget jelentett.

„Horváth Krisztofer sosem volt a mi játékosunk, ennek tükrében az, hogy másfél évig itt futballozott, már önmagában bravúr. Megtartására semmi esélyünk nem volt, ugyan volt egy számunkra fenntartott opció beleírva a kölcsönszerződésébe, a Torino bebiztosította magát egy esetünkben megfizethetetlen vételárral. Vagy így kapjuk meg kölcsön, vagy nem tudtuk volna megtartani. Mindezek mellett úgy éreztük, noha Krisztofer mindent megtett értünk, tavasszal rajta is érezni lehetett, hogy tovább szeretne lépni, máshol járnak már a gondolatai, ami érthető volt, hiszen folyamatosan a jövője volt a téma, pláne Eb-re pályázó válogatott játékosként. Szűcs Kornél esete más volt, vele – Tóth Ákos sportigazgató javaslatára – tavasszal azért is hosszabbítottunk, mert amellett, hogy nagyon nagy potenciált, következő lehetséges válogatott játékosunkat láttuk benne, nagyon alacsony kivásárlási árat tartalmazott az előző kontraktusa. Bevallom, nem számítottunk arra, hogy ilyen gyorsan konkrét ajánlat érkezik érte, de ebben az esetben mit mondhattunk volna neki? Ne menj el a világ egyik legerősebb bajnokságába, ahol Wayne Rooney lehet az edződ? Nem lett volna életszerű, hozzáteszem, egy érdeklődést előtte már visszautasítottunk egy másik bajnokságból” – mondta a KTE tulajdonosa.

Szabó István távozása is szóba került, amiről annak idején, a válogatott szünet elején egy interjúban a sportigazgató azt mondta, egyelőre nem lesz új edzője a csapatnak, de a tatabányai felkészülési mérkőzés elvesztése után mégis megszületett a döntés a felmentésről.

„Nem voltunk ott, de mivel a felmentés okairól még beszélünk, annyit elöljáróban elmondhatok, nyilván nem is ezen a meccsen múlott a dolog. Amikor a csapatnak rosszul megy, akkor a sportigazgatót naponta nyolcszor hívják fel, hogy kirúgjátok-e a vezetőedzőt, vagy azért, mert ajánlanak valakit. És aztán addig-addig jött elő ez a téma, amíg valamit reagálni kellett, és valóban úgy voltunk vele, hogy akkor nem váltunk. De abban a cikkben azt is elmondta Ákos: ha fölteszik a kérdést, hogy leváltják-e a vezetőedzőt, akkor már van edzőkérdés – majd közölte, nem áll sem érdekében, sem szándékában bárkiről rosszat mondani, de szerinte néha hiányzott a megfelelő koncentráció. – A sikereinket úgy tudtuk elérni, hogy mindenki a tőle telhető legtöbbet megtette, minden idegszálával a munkájára koncentrált, semmi mással nem foglalkozott, ami elvonhatta volna a figyelmét. Akadtak azonban olyanok, akik azt gondolták, hogy a hatalmas siker, a második hely után mi már a következő bajnokságra felkészültünk, megy ez már, az így felszabadult kapacitást másra köthetik le. De ez nem fért bele. A legegyszerűbb és a legnyilvánvalóbb példa erre a pro licences képzés, amely viszonylag sok terhet tesz a diákra, jelen esetben az edzőre. Elvonhatja a figyelmét, láttunk már arra példát, hogy egy tréner a tanulmányai alatt marad csapat nélkül. Ez azonban csupán egy folyamat legapróbb része volt. Amíg mindenki minden idegszálával egy célért küzdött, addig tudtunk erőn felül teljesíteni, s ami nagyon fontos: egyénileg és csapatként is fejlődni. Amint ez egy kicsit lanyhult, bármilyen szempontok alapján, akkor szép lassú lecsorgás kezdődött meg. Ennél többet nem akarok mondani. A játékosok igazolásával kapcsolatban határozottan hangsúlyozom ugyanakkor: senki sem érkezett vagy távozott úgy, hogy a vezetőedzővel és Ákossal ne közösen döntöttünk volna.”

Kovács András kiemelte: Szabó István felmentése nemcsak az eredménytelenség kérdése volt, hanem egy átgondolt stratégiai döntés, amely a klub hosszú távú érdekeit szolgálja. Utalt arra, hogy az egylet előtt álló jövőbeni kihívásokat is figyelembe vették. A jelenlegi vezetőedző, Gera Zoltán kinevezését illetően kifejtette, az volt a koncepció, hogy olyan szakembert szerződtessenek, akinek nemzetközi élettapasztalata van, s akinek nem a KTE a 8. vagy a 10. klubja, s azt csak egy állomásnak tekinti: „Zolin látszik, hogy meg akarja magát mutatni. Eddig csak bíztam benne, de már látszik is, hogy iszonyatosan elszánt és felkészült. Előző vezetőedzőnket az NB III harmadik helyezettjétől hoztuk, a jelenlegit az NB II harmadikjától, a KTE történetében egyebek mellett ő a hatodik edző, aki újonc az NB I-ben, tehát nem először fordul ez elő.”

Az idény további részéről is beszélt Kovács: „A realitásokat nézve azt gondolom, ha jó eredményt tudnánk elérni Debrecenben, az hatalmas lökést adna, és ezek a játékosok, akik most a pályán vannak, a tőlük itt már korábban látott teljesítményük felső határa közelébe fel tudnák magukat húzni. Akkor meg fogunk indulni fölfelé. Ha nem, akkor nagyon nehéz lesz, de látom a csapatban az elszántságot.”

A tulajdonos hozzátette, bármi történik is a következő négy meccsen, a télen mindenképpen megpróbálnak erősíteni, és mindent meg fognak tenni a minél jobb szereplés érdekében. Hogy ez elég lesz-e a bennmaradáshoz, vagy nem, az majd utólag kiderül, a lelkiismeretük tiszta. Azonban érdemes tudnia mindenkinek, hogy a másodosztály fenntartása jóval nagyobb terhet jelentene a mostaninál, így eszük ágában sincs feladni a harcot.

