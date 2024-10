Válogatottság? – Csongvai Áron reagált Pető Tamás szavaira

Pető Tamás a duplázó Nejc Gradisar mellett Csongvai Áron teljesítményére vonatkozó kérdést is kapott a Nemzeti Sport újságírójától a DVSC elleni győzelem után. A Fehérvár vezetőedzője pedig nem is fukarkodott a dicsérettel: „remélem, így is folytatja, mert akkor hamarosan kopogtathat a válogatott kapuján is”.

Ezzel a véleménnyel szembesítette az NSO Tv a 23 éves védőt, aki ezt hallva elmosolyodott:

„Jelenleg próbálok hétről hétre jól teljesíteni, mindig csak a következő meccsre koncentrálni. Ha ez menni fog, akkor a jövőben lehet komolyabb célokért is küzdeni, akár egyéni vagy csapatszinten. De egyelőre egy olyan útra igyekszünk rátérni, amely kiegyensúlyozott, pozitív teljesítményt hoz. Úgy érzem, ez a mai győzelem volt az első lépcsőfok”

Videónkban a Fehérvár csapatkapitánya részletesen is beszél a Debrecen elleni sikerről, illetve a két gólt is szerző Gradisarról – a másodiknál épp Csongvai küzdött meg a labdáért és indította a védők közül kiugró csatárt. Kitér a szurkolók meccs közbeni „tüzelésére”, valamint összegzi az NB I első 11 fordulójában mutatott teljesítményt.