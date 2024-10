Máté Csaba a DVSC újabb veresége után: Le fogunk ülni a vezetőséggel

– Megtört a jég.

– Nagyon boldog vagyok, fontos három pontot szereztünk! Sokat tettünk érte az elmúlt meccseken is, de most a Jóisten is meghallgatott minket, ezúttal a kapufáról befelé, és nem kifelé pattant a labda. Kontrolláltuk a meccset, a helyzetkihasználás is rendben volt. – Nejc Gradisart hová helyezné el a magyar mezőnyben? Vannak ilyen remek meccsei, máskor meg észre sem lehet venni a pályán.

– Nagyon mélyről indult, a tavasszal kevés lehetőséget kapott, mentálisan is mélyen volt, hiányoztak a góljai is, amik most jönnek. Végig bíztunk benne, és ezt meghálálja, akkor is, amikor nem szerez gólt, mert a mezőnyben nagy munkát végez. Sokat kell dolgoznia még, de jó úton halad. – Egyetért azzal, hogy Csongvai Áron is kulcsfigura volt? A védelem előtt nagy munkát végzett.

– Huszonhárom évesen is igazi csapatkapitánya fiatal csapatunknak. Pár hete volt négyszemközti beszélgetésünk, azóta úgy látom, nagyon jó irányban halad. Remélem, így is folytatja, mert akkor hamarosan kopogtathat a válogatott kapuján is.