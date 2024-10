Pascal Jansen: Bátran játszott a Fehérvár, nehéz volt megduplázni az előnyünket

Pascal Jansen, a Ferencváros vezetőedzője

– A kétgólos előny megszerzése vagy megtartása volt nehezebb?

– A Fehérvár – a Groupama Arénába érkező ellenfelek többségével ellentétben – bátor volt, mert labda nélkül letámadott, de ha akcióba lendültünk, szervezetten védekezett. Ellenfelünk nyíltabb játékra kényszerült hátrányba kerülve, de még így is nehéz volt megduplázni az előnyünket. A piros lap után változtatnunk kellett a stratégiánkon, és ez meglátszott a játék további menetén.

– Úgy tűnt, a középpályán Philippe Rommens és Habib Maiga szerepeltetésével körülményesebb a játék: nem lát rizikót abban, ha egyszerre vannak a pályán?

– Egyáltalán nem. Habib Maiga remekül szerez labdát, jól szerel, fejjel is erős, atletikus futballista, Philippe Rommens a kapocs a középpálya és a védelem között, míg Kady az, aki a támadást tovább tudja görgetni. Sok támadónk volt a pályán, ráadásul Eldar Civic és Cebrail Makreckis is támadó szellemű játékos, szükség volt egyensúlyra a sorok között. Rommens ráadásul a bal oldalon többször is jól indította Kadyt, ezáltal gyors volt a játékunk, a védelem mögé tudtunk kerülni.

– Mit lehet tudni Habib Maiga állapotáról?

– Balszerencsés volt, hogy a meccs korai szakaszában megsérült. Olyan információt kaptunk a csapattársaitól, hogy nincs minden rendben vele, ezért is kellett lecserélnünk. A mérkőzés után kórházba szállították, ahol természetesen alaposan kivizsgálják.

Pető Tamás, a Fehérvár FC vezetőedzője

– Mit remélt és mit kapott attól, hogy együttesét ötvédős felállásra állította át?

– Jóval nagyobb stabilitást tudtunk adni a csapatnak. A meccs egészében jól működött a taktikánk, szervezetten védekeztünk, ám egy technikai hiba után ellenfelünk betalált. Jó néhány lehetőséget kidolgoztunk, hogy fordítsunk, a második félidőt ziccerrel kezdtük, majd volt két kapufánk, ami balszerencsés. Ezzel együtt rendkívül elégedett vagyok a csapattal, megdicsértük a játékosokat, mentalitásban azt kaptuk tőlük, ami elvárható.

– Emberhátrányba kerülve úgy futballozott a csapat, ahogyan szerette volna?

– Próbáltuk kihozni a maximumot a mérkőzésből, kivinni a szélre a labdát, hogy minél több beadásunk legyen, ennek szellemében cseréltünk és támadtunk két centerrel. Nem könnyű a megfogyatkozó Ferencváros ellen sem játszani, mert erős csapat, de voltak helyzeteink, lesgólt szereztünk, szóval visszajöhettünk volna a meccsbe.

– A DVSC elleni bajnoki roppant fontos lesz együttesének a következő fordulóban…

– Nem lehet más az elvárás, mint a győzelem. Ha a hozzáállásunk olyan lesz, mint most a Ferencváros ellen, nem lehet nagy gond a következő találkozókon, de nagyon kell figyelnünk, mert ott vagyunk a tabella alján.