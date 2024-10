Máté, de nem evangélium – Deák Zsigmond jegyzete

Az evangélium görög eredetű szó, a jelentése örömhír, s közismerten a bibliai Újszövetség négy könyvét jelöli. Ezeket Márk, Lukács és János mellett Máté írta, utóbbi a kutatók szerint a szíriai Antiochiában. Mintegy kétezer évvel később Debrecen már csak azért sem kerülhet szóba, mert az ottani Mátét, a helyi futballcsapat kispadján ülő Máté Csabát mostanában elég kevés örömhír érte. Érkezése óta négy mérkőzés, négy vereség az NB I-es mérlege, az utolsó, a Paks elleni hazai 0–5 egyenesen kiütés.

Enyhén szólva nehéz megfejteni, mi történik a DVSC háza táján, Dzsudzsák Balázs csapatkapitány Megyeri Balázs televíziós interjúja alatti performansza („Megyó, fejezzétek be a riportot! Nem a tévé az első, hanem a klub!”) mindenesetre jelentős feszültségeket sejtet. Ám egyelőre fókuszáljunk a trénerre, aki a legutóbbi pofont követően találóan jegyezte meg: „Engem bocsátottak már el úgy, hogy tíz meccsből kilencet megnyertem…” Bizony, a Ferencvárostól nagyjából tavaly ilyenkor, pedig több mint egy évtized pályaedzői munka, majd Sztanyiszlav Csercseszov kirúgása után a marsallbotot megkapva egyenesbe hozta a zöld-fehér gárdát. Akkor a fél ország azt taglalta, miért nem maradhatott a Fradinál, s lehet, ugyanez a fele most épp azt harsogja, azonnal hagyja el a Hajdúságot.

Noha a tényszerűség a mindig mindent (is) jobban tudó, felelősség nélkül kommentelőket nem szokta zavarni, józan paraszti ésszel bizonyára felfogható, Máté Csaba nem felejtette el a szakmát Budapest IX. kerülete és Debrecen között félúton. Nyilván más volt a helyzet akkor ott, mint most itt, s azt már sohasem tudjuk meg, hová jutott volna a bajnokkal, de azt még megtudhatjuk, sikerül-e úrrá lennie a Loki válságán. Ehhez persze továbbra is élveznie kell(ene) a helyi vezetők bizalmát és megindítania a kátyúba ragadt szekeret. Egyelőre úgy néz ki, előbbi még kitart, a DVSC hétfői közleménye szerint – prémiumvisszatartás és klubszervezeti átalakítás mellett – a Fehérvár elleni kulcsfontosságú bajnoki és a mezőkövesdi kupameccs után jön el a szakmai értékelés (számonkérés) ideje. Persze tudjuk, Kecskeméten sem volt edzőkérdés, aztán múlt héten Szabó István helyett már Gera Zoltánnal a kispadon folytatta mélyrepülését a sereghajtó….

Azt mondják, a nyakas cívis szurkolók leginkább helyi kötődésű edzőt fogadnának el, s Máté nem az, igaz, közvetlen elődei közül Szrdjan Blagojevics, Joao Janeiro, Joan Carrillo és Huszti Szabolcs sem. Viszont nyilván annak is megvan az oka, miért nem Dombi Tibor, Sándor Tamás vagy bárki más a szakvezető a közelmúlt debreceni legendái közül, persze ha jönnek az eredmények, akkor a tréner jöhet akár a Lakatlan-szigetekről is. Egy szó, mint száz, Mátéra és a csapatra ráférne már az örömhír, az evangélium, mondjuk, szombat este hét után Székesfehérvárról.