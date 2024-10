Hosszabbításban gyűrte le harmadosztályú ellenfelét a Gyirmót a Magyar Kupában

A másodosztályban jelenleg ötödik gyirmótiak nem kezdték jól a találkozót, a 35. percben Sándor Raul Benjamin találatával meg is tudta szerezni a vezetést az ESMTK, amely meglepő módon előnyben várhatta a második félidőt.

Nem sokkal a szünet után ugyan egyenlített a vendég gárda Molnár János góljának köszönhetően, de a folytatásban több gólt már nem sikerült lőni egyik csapatnak sem, így hosszabbítás következett.

Az extra játékidőben viszont már sokkal magabiztosabb volt a Gyirmót és még kétszer is bevette az NB III-as gárda kapuját, amivel be is jutot a legjobb 16 csapat közé.

MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

ESMTK (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB II) 1–3

Tiszafüred (NB III)–Ferencváros 1–2

KÉSŐBB

20.00: Budapest Honvéd (NB II)–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–Debreceni VSC 1–0

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Mosonmagyaróvár (NB III)–ETO FC Győr 0–3

BVSC-Zugló (NB II)–Újpest FC 0–1

Gödöllő (vármegyei I.)–Dorog (NB III) 1–2

Tarpa (vármegyei I.)–Iváncsa (NB III) 0–5

Karcag (NB III)–Kecskeméti TE 1–0

Balatonalmádi (vármegyei I.)–Kisvárda (NB II) 0–4

Szentlőrinc (NB II)–Zalaegerszeg 1–2

Ajka (NB II)–Nyíregyháza 3–3 – 11-esekkel: 2–4

Tatabánya (NB II)–Puskás Akadémia 2–3

Szeged-Csanád GA (NB II)–MTK Budapest 0–3

FC Sopron (NB III)–Soroksár (NB II) 2–2 – 11-esekkel: 4–3

Fehérvár FC–Diósgyőri VTK 2–1