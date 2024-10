A Fehérvár fordított, 96. percben lőtt góllal búcsúztatta a DVTK-t a Magyar Kupában

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

FEHÉRVÁR FC–DIÓSGYŐRI VTK 2–1 (0–1)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2338 néző. Vezette: Pintér Csaba (Kóbor Péter, Georgiou Theodoros)

FEHÉRVÁR: Veszelinov – Babos B. (Simut, a szünetben), Huszti A., Szerafimov, Spandler, Milicevic – Kovács M. (Stefanelli, 57.), Csongvai, Kalmár Zs. (Bedi, 82.), Pető M. (Katona M., 66.) – Kovács P. (Gradisar, 57.). Vezetőedző: Pető Tamás

DVTK: Odincov – Gera D., Szatmári Cs., Bárdos, Sanicanin – Holdampf – Acolatse (Kampecisz, 83.), Bényei, Franchu (Klimovics, 70.), Varga Z. (Pozeg Vancas, 61.) – Rakonjac (Edomwonyi, 70.). Vezetőedző: Vladimir Radenkovics

Gólszerző: Simut (67.), Gradisar (90+6.), ill. Sanicanin (45+3.)

MESTERMÉRLEG

Pető Tamás: – büszke vagyok a játékosokra, a fiatalokra is, akik hatvan percig helyt álltak az egyébként fizikai fölényben futballozó, jó játékosokat felvonultató Diósgyőr ellen. Aztán a cserék után változott a helyzet, már a rutinos játékosaink partiban voltak az ellenféllel és a második félidőben meggyőző játékkal és egy hatalmas gólt követően kiegyenlítettünk, s aztán a végén jött a csattanó. Elégedett vagyok Kalmár Zsolt teljesítményével, aki jó úton halad, és az újonc Veszelinov Dánielre sem lehet panasz.

Vladimir Radenkovics: – Igazi kupamérkőzés volt, remek hangulattal és jó meccsnek örvendhettek a nézők, s bár az első félidőben mi uraltuk a játékot, mégiscsak egygólos előnyt szereztünk. Miután egyenlített a hazai együttes, számos lehetőség adódott előttünk, de kimaradtak a helyzetek, s aztán ahogy az általában az egy kupameccsen lenni szokott, egy pillanat is elég volt ahhoz, hogy forduljon a kocka. Ez történt velünk is. Balszerencsések voltunk, ennek ellenére elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával, teljesítményével.

A Fehérvár kiharcolta a továbbjutást (Fotó: Kovács Péter)

Egészen bizonyos, hogy Veszelinov Dániel megemlegeti a szerdai napot. A 23 éves, szerb származású, de magyar állampolgár és magyar korosztályos válogatott kapus először állhatott a gólvonal elé a Fehérvár FC-ben. A tehetségesnek tartott labdarúgó a Tisza Volánban nevelkedett, majd a SZEOL, aztán Szombathelyen a Király SE következett, ott figyeltek fel rá a Dunaszerdahelyi AC irányítói, és szerződést kínáltak neki, s bemutatkozhatott a szlovák élvonalban. Az év elején pedig a Fehérvár FC bejelentette a szerződtetést.

Olykor van feszültség a mérkőzésen (Fotó: Kovács Péter)

Nos, a DVTK elleni Magyar Kupa-meccsen érkezett el számára a nagy pillanat, s elmondható, az izgatottság apró jelét sem lehetett tapasztalni a mozdulatain. Sőt már a 3. percben bizonyította, lehet rá számítani, Elton Acolatse közeli lövését védte vetődve. A bemutatkozó labdarúgón kívül volt egy nagy visszatérő is a hazai együttesben, hosszú idő után újra kezdőként futballozhatott a válogatott középpályás, Kalmár Zsolt. A 29 éves labdarúgó sérülése már a múlté. Bajnokikon csereként már játszott, ám ebben az idényben először futballozott kezdőként a Fehérvár FC-ben. A 36-szoros válogatott labdarúgó jelenléte hatással lehetett társaira, ő volt az összekötő kapocs a védelem és a támadók között. Ennek tudható be, hogy a hazai gárda már a félidő elején átvette a játék irányítását az egyébként nem túl magas színvonalú, közepes iramú mérkőzésen, mégis majdnem a DVTK jutott tizenegyeshez. Pintér Csaba játékvezető segítségül hívta a VAR-t, s megállapította, hogy, bár Gera Dániel nagyot esett a hazai tizenhatos vonalán, az eset előtt visszahúzta Huszti Andrást, így büntető helyett kifelé következett szabadrúgás. Aztán jött a csattanó: az első játékrész hosszabbításában Sinisa Sanicanin a DVTK szöglete után a kapuba fejelte a labdát, Veszelinov Dániel bizony késve mozdult a beívelésre.

Sanicanint ünneplik gólja után a társak (Fotó: Kovács Péter)

A szünet nem törte meg a DVTK lendületét, ott folytatták Gera Dánielék, ahol a pihenő előtt, nagy nyomást helyeztek a hazai kapura, a meccs ezen szakaszában az volt a kérdés, mikor és hogyan növeli előnyét a Diósgyőr. Egyébként az első félidő elején és közepén tapasztalt unalmas futballt nagyobb iram és több helyzet váltotta, az 57. percben már Artem Odincovnak is volt védenivalója, tíz perccel később azonban már nem tudott menteni, Simut Mario ritkán látható nagy gólt rúgott a vendégek kapujának jobb felső sarkába.

Ivan Milicevic a DVTK-gólnál nem tudott menteni, de végül győzelemnek örülhetett (Fotó: Kovács Péter)

Jó kis meccs kerekedett, úgy tűnt, kétszer 15 perces hosszabbítás következik, csakhogy a végén kezezés miatt büntetőhöz jutott a Vidi. Nejc Gradisar tizenegyesét kivédte Odincov, ám a kipattanó labda a csatár elé került, aki ekkor már nem hibázott − a következő fordulóba, a legjobb 16 közé lőtte a fehérváriakat. 2–1