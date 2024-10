Tizenegyesekkel ment tovább a Szpari és a Sopron, a hajrában lőtte győztes gólját a Puskás Akadémia – ez történt este a Magyar Kupában

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Fehérvár FC–Diósgyőri VTK 2–1 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A SZERDA DÉLUTÁNI MÉRKŐZÉSEKRŐL ITT OLVASHAT.

TATABÁNYA (NB II)–PUSKÁS AKADÉMIA FC

„MALAC, VETTÉL JEGYET?” – a Magyar Kupa sok egyéb mellett arra is jó, hogy régi csapattársak, egykori ellenfelek, nagyszerű sportemberek, igazi sportbarátok találkozzanak. S mert a futballöltöző világának alapvető része a zrika, nem volt meglepő, hogy a tatabányai futball legendás alakja, Csapó Károly, aki 1978-ban a világbajnokságon a tornát később megnyerő házigazda Argentína ellen szerzett gólt, ezzel ugratta Komjáti Andrást, a Puskás Akadémia elnöki tanácsadóját.

Tatabánya amúgy is különleges városa a magyar labdarúgásnak. A hetvenes-nyolcvanas években meghatározó szerepet töltött be az élvonalban, a városban sohasem felejtik az 1981-es, Real Madrid elleni győzelmet (2–1), a visszavágón a Bernabéu-stadionban csak erősen lesgyanús góllal tudott nyerni a királyi klub, és jutott tovább idegenben szerzett góllal az UEFA-kupában. És jó volt látni, hogy a tatabányai stadion fedett lelátóján – amely, valljuk meg, nem sokat változott 1981 óta… – a régiek közül nemcsak Csapó Károly, hanem P. Nagy László, Lakatos Károly és az örökös csapatkapitány, Szabó György is ott szurkolt a maiaknak.

A csapatnak, amely hosszú évek után 2024 nyarán jutott vissza a másodosztályba, és bár a Szeged elleni bravúros győzelemmel rajtolt (0–2-ről fordított 3–2-re), és meglepetésre 1−0-ra legyőzte a Vasast az Illovszky-stadionban, a másik kilenc bajnokin egyetlen pontot szerzett, és utolsó helyen áll a Merkantil Bank Ligában. Ennek megfelelően nem számított esélyesnek az élvonalban a bajnoki címre törő Puskás Akadémia ellen, de a házigazdák egyáltalán nem voltak megilletődve: alig kezdődött el a negyedik perc, amikor Vida Krisztofer jobb oldali akció végén tíz méterről okosan a kapu bal oldalába lőtt.

A felcsútiak próbáltak gyorsan reagálni – Jakub Plsek a jobb alsó sarokba továbbította a labdát. Egy perc sem telt el, amikor tizenegyeshez jutott a vendégcsapat, Jakov Puljic a jobb alsó sarokba lőtt − Balla Olivér beleért a labdába, nem kellett volna sok, hogy hárítsa a büntetőt.

Nagy Zsolték hamar hátrányba kerültek, de fordítani tudtak (Fotó: Dömötör Csaba)

A második félidő jó tempóban kezdődött, Gyürki Gergely, a tatabányai vezetőedző megpróbálta átalakítani csapatát. Egyszerre négy cserejátékost küldött pályára, de talán még ő sem gondolta, hogy a változtatás ilyen gyorsan, ennyire látványos eredményt hoz: a kispadról beszállók egyike, Árvai Dániel egy percet sem töltött el a pályán, amikor a balösszekötő helyén kilépve tíz méterről a bal alsó sarokba lőtt.

Hornyák Zsolt azonnal reagált a felcsúti kispadnál, többek között Lamin Colleyt is beküldte. Egyértelmű volt a cél: a győztes gól megszerzése, a hosszabbítás elkerülése, és ez sikerült is. Nagy Zsolt szabadrúgása után a labda felperdült a sorfalról, Vékony Bence pedig nagyszerű mozdulattal 16 méterről a bal alsó sarokba tüzelt – remek gólt volt a 18 éves, tehetséges futballistától.

A PAFC érvényesítette a papírformát, a Tatabánya a kiesés ellenére büszke lehet erre a teljesítményre.

TATABÁNYA (NB II)–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–3 (1–2)

Tatabánya, 800 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Horváth Zoltán, Balla Levente)

TATABÁNYA: Balla – Buna, Harsányi, Deutsch B., Katona K. – Csernik (Vass P., 58.), Bertus (Derekas, 78.), Szegleti, Vida K. (Árvai, 58.) – Jelena (Letenyei, 58.), Eördögh (Klausz Á. 58.). Vezetőedző: Gyürki Gergely

PUSKÁS AKADÉMIA: Markek – Maceiras, Golla, Szolnoki, Nagy Zs. – Plsek, Nissilä (Stronati, 90.) – Soisalo (Vékony, a szünetben), Mondovics (Favorov, a szünetben), Kerezsi (L. Duarte, 71.) – Puljic (Colley, 71.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gólszerző: Vida K. (1–0) a 4., Plsek (1–1) a 18., Puljic (11-esből, 1–2) a 20., Árvai (2–2) az 59., Vékony (2–3) a 86. percben

MESTERMÉRLEG

Gyürki Gergely: – Ugyanolyan balszerencsés gólokat kapunk, mint a bajnokságban… Pedig nagyot küzdöttünk, szerintem a lelkes szurkolóink jól szórakoztak. Nagyon erős csapat ellen kitűnő teljesítményt nyújtottunk, bánt az eredmény.

Hornyák Zsolt: – Nagyon komolyan vettük az ellenfelet, noha több olyan játékos is lehetőséget kapott, aki mostanában kevesebbet játszott. Rögtön hátrányba kerültünk, nehéz helyzetbe kerültünk, de fordítottunk, és a végén egy nagyszerű lövés eldöntötte a mérkőzést – ellenfelünk remekül játszott.

SZEGED-CSANÁD GA (NB II)–MTK BUDAPEST

A szegedi kezdőben a hétvégi bajnokihoz képest Lacza Alex, Kurdics Levente és Gera Norbert számított újnak, míg az MTK Budapest az Újpest ellen győztes tizenegyéből csak két játékost, Ilija Beriasvilit és Kosznovszky Márkot hagyta a kezdőben, a többiek megkapták a lehetőséget a bizonyításra. Így ott volt a csapatban a szegedi származású Horváth Artúr és Nagy Zsombor, míg Molnár Ádin a kispadon ült az első középkezdés pillanatában.

A két együttes közelmúltbeli történelme az NB II-höz kapcsolódik, a legutóbbi öt meccsből háromszor a budapestiek győztek, kétszer pedig döntetlen lett a találkozójuk.

A meccs első negyedórájában már kihagyott két helyzetet az MTK, előbb Kosznovszky elől mentett becsúszva Pejovics az ötösön, majd Polievka 18 méteres kapáslövését tornázta ki Takács kapus. A fővárosi fölény aztán gólt ért, Végh B. erős fejessel küldte a labdát a jobb felső sarokba, 0–1.

Még a szünet előtt tett arról az MTK, hogy ne legyen izgalmas a második félidő, hiszen a 45. percben Németh Krisztián, a 45+2. percben Polievka lőtt gólt (0–3). Ezzel el is dőlt a továbbjutás, ennek szellemében pedig a pihenő alatt a felek összesen ötöt cseréltek.

A hazaiak természetesen nem adták fel, és a csereként bejött Könczey révén az 55. percig kétszer is veszélyeztethették az MTK kapuját, ám egyik kísérlethez sem kellett Csentericsnek közbeavatkoznia. Nem úgy Takácsnak, akinek Polievka próbálkozása után, amely megpattant Szilágyi lábán, észnél kellett lennie.

Ezek után már nem forogtak veszélyben a kapuk, sima szegedi sikerével az MTK Budapest jutott a MOL Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé.

SZEGED-CSANÁD GA (NB II)–MTK BUDAPEST 0–3 (0–3)

Szeged, 2144 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Belicza Bence, Vrbovszki Pál)

SZEGED: Takács J. – Szilágyi, Horváth M., Pejovics – Gera N., Haris (Takács-Földes, 80.), Márkvárt (Biben, a szünetben), Lacza (Lamin, 70.), Kurdics (Könczey, a szünetben) – Varga Gy. B. – Novák Cs. (Gajdos, a szünetben). Vezetőedző: Michael Boris

MTK BUDAPEST: Csenterics – Varju, Beriasvili (Hej, a szünetben), Bobál D., Nagy Zs. (Antonov, 61.) – Kosznovszky (Kata, a szünetben), Horváth A. (Molnár Á., 71.), Végh B., Polievka – Németh K. (Kenesei N., 80.), Stieber Z. Vezetőedző: Horváth Dávid

Gólszerző: Végh B. (0−1) a 25., Németh K. (0−2) a 45., Polievka (0−3) a 45+2. percben

MESTERMÉRLEG

Michael Boris: – Az első tíz-tizenkét percben még jól futballoztunk, aztán kijött a két osztály közötti különbség. A második félidőben visszavett tempójából a fővárosi csapat.

Horváth Dávid: – A szünet előtt eldöntöttük a továbbjutás kérdését, majd a folytatásban is uraltuk a meccset.

FC AJKA (NB II)–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

A hétvégi bajnokihoz képest mindkét szakvezető felforgatta csapatát, az ajkaiknál egy, a nyírségieknél három játékos maradt a vasárnapi a kezdő tizenegyből. A lapos első negyedóra után felpörögtek az események, előbb Horváth Dániel kivédte Kvekveszkiri tizenegyesét, majd hat perc alatt gyors gólváltást láthatott a szép számú közönség.

A második félidőt nagy elánnal kezdte az Ajka, aminek hamar meglett az eredménye, hiszen egy újabb távoli lövéssel ismét előnybe került. A folytatásban akár megtriplázhatták volna előnyüket a zöld-fehérek, de a nagyobbnál nagyobb lehetőségeket is elhibázták, ami megbosszulta magát, a nyírségiek ugyanis öt perc alatt fordítani tudtak. A jó iramú találkozó hajrájában felváltva forogtak veszélyben a kapuk, majd a hősiesen küzdő hazaiak megérdemelten mentették hosszabbításra a meccset. A ráadásban egyik csapat sem tudott újítani, a döntés a tizenegyesekre maradt.

Az első három kísérletből kettőt Fejér Béla, egyet Horváth Dániel hárított, a többi lövő pedig nem hibázott, így, ha nehezen, a Szpari bejutott a legjobb tizenhat közé.

FC AJKA (NB II)–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 3–3 (1–1, 3–3, 3–3) – 11-esekkel 2–4

Ajka, 1000 néző. Vezette: Bana Gergely (Kiss Balázs, Király Zsolt)

AJKA: Horváth D. – Major G., Frák, Jagodics B., Garai (Kenderes, 95.) – Csizmadia Z., Tóth G. (Horváth P., 63.), Pantovics (Zsolnai, 77.) – Doncsecz (Borsos F., 77.), Szarka Á. (Bobál G., 72.), Nagy M. (Szvoboda, 72.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

NYÍREGYHÁZA: Fejér – Temesvári, Alaxai, Jokics – Gresó (Pinte, 63.), Kvekveszkiri (Radosevics, 63.), Kovács M., Leoni (Nagy B., 75.) – Nagy D. (Kovácsréti, 63.), Babics (Eppel, 83.), Beke (Keresztes K., 115.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Tóth G. (1–0) a 30., Jokics (1–1) a 36., Csizmadia Z. (2–1) a 47., Nagy D. (2–2) a 62., Leoni (2–3) a 67., Bobál G. (3–3) a 81. percben

MESTERMÉRLEG

Schindler Szabolcs: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk, a csapat bebizonyította, hogy van tartása. A második félidő lélektani pillanatában lezárhattuk volna a találkozót, de két ordító helyzetet is elrontottunk, ami ezen a szinten már számít. Csapatként futballoztunk, bátran felvállaltuk a támadójátékot, egy NB I-es csapat ellen három gólt szereztünk. Kicsit csalódott vagyok, hogy nem sikerült a továbbjutás, igaz, a vége már lutri volt.

Tímár Krisztián: – Az ajkaiak nagyon megnehezítették a dolgunkat, azt kaptam tőlük, amit vártam. A támadójátékunkkal elégedett vagyok, sok helyzetet dolgoztunk ki, ugyanakkor annak nem örülök, hogy kétszer is hátrányba kerültünk, és sok gólt kaptunk. Külső szemlélőként egy kifejezetten élvezhető, igazi kupamérkőzést láthatott a közönség, más-más felfogásban mindkét csapat a továbbjutásra játszott.

FC Sopron (NB III)–Soroksár SC (NB II) 2–2 – 11-esekkel 4–3 (Szabó T. 5., 120. – a másodikat 11-esből, ill. Gálfi 27., Köböl 95.)

Az NB III-as Sopron Szabó Tamás 35 méteres szabadrúgásgóljával már az 5. percben megszerezte a vezetést a másodosztályú Soroksár ellen, a fővárosiak a 27. percben egyenlítettek, amikor egy beadást követően Gálfi Zoltán öt méterről a hálóba talált. A második félidőben nem született újabb gól, így 2x15 perc hosszabbítás következett. Ennek első felében is esett egy szabadrúgásgól, a vendégektől Köböl 25 méterről bombázott a jobb felső sarokba. A hazai pályán játszó soproniak nagy erőket mozgósítottak az egyenlítés érdekében, amely a 120. percben egy tizenegyesből össze is jött nekik. A büntetőt Szabó Tamás értékesítette, így 120 percnyi játék után 2–2 állt az eredményjelzőn. A tizenegyespárbajban a házigazda soproniak voltak higgadtabbak, csak egyszer hibáztak, miközben a soroksáriak kétszer is, ennek következtében a harmadosztályú határszéli csapat jutott be a legjobb 16 közé.