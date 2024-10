Mezőkövesden sem talált rá a győztes útra, kiesett a DVSC a kupából

MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–Debreceni VSC 1–0 (0–0)

Gólszerző: Bartusz (78. – 11-esből)

A Magyar Kupában elsőként egy NB II-es csapat, a Mezőkövesd Zsóry FC jutott be a 16 közé.

Második beugró szerepére készülődhetett ebben az évadban Dombi Tibor, a Loki legendája, aki a Debreceni VSC idény közbeni második edzőváltása után, újra megbízott vezetőedzőként készítette fel a csapatot, ezúttal a Mezőkövesd Zsóry FC elleni kupameccsre. Dombi első beugrása jól sikerült, elvégre az augusztus 31-ei hazai bajnokit megnyerte a DVSC (3–1 a Zalaegerszegi TE FC ellen). NB I-es meccsen azóta sem érezhették a győzelem ízét a debreceniek, sőt, pontot sem sikerült szerezniük. Viszont a Magyar Kupában, még szeptember 14-én egy keleti NB II-es gárdát, a Békéscsaba 1912 Előrét 4–0-ra sikerült legyőzniük idegenben.

Most egy másik NB II-es gárda, a kooperációs partner, a Mezőkövesd Zsóry FC ellen szerették volna rossz sorozatukat megszakítani. A kooperációs partnerek egymás elleni meccse Ciblát érintette a legérzékenyebben, a fiatal játékos ugyanis nem játszhatott a Kövesdben, sajátjai ellen (a másik két debreceni kooperációs fiatal, Takács B. és Doktor sérülése miatt amúgy sem volt bevethető). Több száz DVSC-drukker érkezett Mezőkövesdre, hogy segítse, megnézze csapatát, de az első félidőben hiába várták, hogy gólt szereznek a fehér mezesek. Az NB II-es csapat viszonylag jól védekezett, leszámítva azt, hogy a középpályán több alkalommal is labdát veszítettek, és ezek után az ellenfél lendületből tudott akciókat vezetni. A hazaiak kapusának, Deczkinek volt több dolga az első félidőben – már csak azért is, mert a túloldalon Megyerinek nem kellett kapura tartó lövést, fejest védenie –, és a kövesdiek fiatal, fekete dresszes játékosa jó mozdulatokat mutatott be.

A második félidő elején több lehetősége volt a Mezőkövesdnek, de aztán a túloldalon Szécsinek volt egy ziccere, Deczki kapusnak pedig egy bravúrja. Vendégmezőnyfölény után, a 77. percben jött egy jelenet, ami eldöntötte a meccset, a továbbjutást, Szuhodovszki összekoccintotta saját 16-osán belül Bányai bokáját, amiért 11-est kapott a pályaválasztó. Bartusz Dániel értékesítette a büntetőt, és a kapott gól után szétesett a DVSC, csak az utolsó másodpercekben játszott úgy, ahogy végig kellett volna. Ám ez már kevés volt, mert hiába volt még óriási ziccere, a mezőny legjobbja, Deczki Máté ezúttal is hárított.

A TOVÁBBI PROGRAM

Szerda

12.30: Mosonmagyaróvár (NB III)–ETO FC Győr

12.30: BVSC-Zugló (NB II)–Újpest

12.30: Gödöllő (megyei I.)–Dorog (NB III)

12.30: Tarpa (megyei I.)–Iváncsa (NB III)

12.30: Karcag (NB III)–Kecskeméti TE

12.30: Balatonalmádi (megyei I.)–Kisvárda (NB II)

12.30: Szentlőrinc (NB II)–Zalaegerszeg

17.00: Ajka (NB II)–Nyíregyháza

18.00: Tatabánya (NB II)–Puskás Akadémia

18.00: Szeged-Csanád GA (NB II)–MTK Budapest

18.30: FC Sopron (NB III)–Soroksár (NB II)

20.00: Fehérvár FC–DVTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Csütörtök

12.30: ESMTK (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB II)

12.30: Tiszafüred (NB III)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Budapest Honvéd (NB II)–Paks (Tv: M4 Sport)