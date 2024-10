Holdampf Gergő: Igyekszem példát mutatni mindenkinek a csapatban

– Kiváló formában van a Diósgyőr: hat bajnoki óta veretlen, sőt, ha a kupameccset is beleszámoljuk, már hét tétmérkőzés óta nem kapott ki a csapat. Mi a titok?

– Valóban, szerencsére az utóbbi időben jó eredményeket értünk el, ami annak köszönhető, hogy mindenki alázatosan dolgozik, maximálisan koncentrál, és nagyszerű taktikát dolgozott ki a szakmai stáb – mondta Holdampf Gergő, a DVTK csapatkapitánya. – Direkt futballt játszunk, ami eredménnyel párosul, és tudjuk, a labdarúgásban az eredmény a legfontosabb. Hogy van-e kiemelt szerepem ebben csapatkapitányként? Megtisztelő a Diósgyőr csapatkapitányának lenni, nem tudom, a többiekre milyen hatással vagyok, az biztos, hogy a mentalitásommal és a hozzáállásommal igyekszem példát mutatni mindenkinek. Minden edzésen és meccsen próbálom a maximumot nyújtani, ha bárkinek bármilyen problémája van, nyugodtan fordulhat hozzám. Visszatérve a hozzáállásra: az utóbbi időben nem érheti kritika a csapat harcosságát, a szurkolókkal egymásra találtunk, úgy érzem, mintha azonos ütemre dobbanna a szívünk. Dolgozunk tovább keményen, hogy így is maradjon.

– A veretlenségi sorozatból kiemelkedik a Nyíregyháza elleni derbi megnyerése?

– A nyíregyházi rangadó felejthetetlen élményt jelentett mind a szurkolóknak, mind nekünk, hatalmas volt az öröm a győzelem után. Elképesztő volt megélni, amikor a lefújás után a tábor kihívott minket és együtt örültünk a sikernek.

– Ráadásul múlt szombaton mérföldkőhöz ért: ötvenedszer lépett pályára az NB I-ben.

– Örülök neki, remélem, még a többszöröse is meglesz a pályafutásom során, külön öröm, hogy győzelemmel tudtam megünnepelni. Fontos, hogy továbbra is meglegyen a koncentráció, most remekül megy, de a futballban egyik pillanatról a másikra könnyen rossz irányba fordulhatnak a dolgok, ha az ember egy kicsit is lazít. Ha hátradőlünk, könnyen nagy pofont kaphatunk. Nem szabad csökkennie a figyelemnek, a győztes mentalitást kell továbbvinnünk. Ha így lesz, bízom benne, hogy az ötvenedik után az ötvenegyedik élvonalbeli bajnokimon is nyerünk.

– Nem könnyű a sorsolásuk, az MTK Budapest után játszanak a Puskás Akadémiával, a Magyar Kupában a Fehérvárral, majd a bajnokságot a Paks, a Vidi és a Ferencváros ellen folytatják.

– Közhely, de mindig a következő feladatra készülünk. A NB I-ben nincs könnyű mérkőzés, bárki legyőzhet bárkit, ha egy csapat megnyer egymás után néhány meccset, máris a tabella elején találja magát, ez igaz fordítva is. Az utóbbi időben a védekezésünk nagyszerűen működött, kellő stabilitást adott, bízom benne, hogy ez továbbra is így lesz, és folytatjuk remek sorozatunkat.

– Bár még nagyon a bajnokság elején vagyunk, ha továbbra is ezen az úton haladnak tovább, merészebb célokat tűznek ki maguk elé?

– Néhány szurkolóval beszéltem a közelmúltban, és türelmet kértem tőlük. Mi továbbra is alázattal dolgozunk, hosszú még az idény. A jelenre kell figyelni, és hiszünk benne, hogy szép jövő vár ránk.

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

Október 19., szombat

15.00: Debrecen–Paks

17.30: Diósgyőr–MTK Budapest

19.30: Újpest–Nyíregyháza

Október 20., vasárnap

13.00: Kecskemét–Puskás Akadémia

15.15: Zalaegerszeg–ETO FC Győr

17.45: Ferencváros–Fehérvár FC