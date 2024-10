Gera Zoltán: Amíg a közönség mögöttünk áll, könnyebb lesz kijönni a gödörből

A Puskás Akadémia trénere, Hornyák Zsolt nagyon örült a háromgólos győzelemnek.

„Kecskeméten sosem volt egyszerű pontot, pontokat szerezni. Sajnálom Szabó Pista távozását, mert egy jó szakemberről beszélünk, de Gera Zolinak is sok jó eredményt kívánok, csak azt szerettem volna, hogy ne ma kezdje ezt el – hála istennek a csapat teljesítette is ezt a célt. Az első félidőben jó játékkal vezettünk, a szünetben pedig hangsúlyoztam, hogy ne hagyjuk magunkat provokálni ütközésekkel vagy beszéddel. Ezt elsősorban Colley-nak címeztem, de nem tudta betartani, ezért is cseréltem le. Aztán a Kecskemétnek ki kellett támadnia, és sikerült is rárúgnunk a harmadikat, utána lehetőséget adhattam a fiataloknak. Kecskeméten sosem egyszerű nyerni, a mai meccstől jobban féltem, mint bármelyik Fradi elleni találkozótól. Ráadásul edzőváltás is volt pár nappal ezelőtt, úgyhogy csak a magunk játékára tudtunk készülni.”

A Nemzeti Sport arról kérdezte: mi járt a fejében, amikor a játékvezető kezezés miatt kiállította Gollát és büntetőt ítélt, majd a videózás után mindkét döntését visszavonta.

„Láttam a képernyőn, hogy nem volt tizenegyes, mert a lábáról pattant föl, úgyhogy bíztam benne, visszavonják a téves döntést. Emiatt nem voltam ideges, inkább Maceiras hozzáállása bosszantott, hogy milyen helyzetbe hozta vele a csapattársát.”

A Kecskeméti TE újdonsült, és az NB I-ben ezen a mérkőzésen debütáló vezetőedzője, Gera Zoltán elárulta: az volt a terv, hogy stabil védekezésből próbálnak meg labdaszerzések után átmeneteket kezdeményezni.

„Kis bátortalanságot érzékeltem a csapaton, amikor labdát szereztünk, nem volt támogató megindulás. Most ilyen időszakban van a csapat, ha hibázunk, azt az ellenfél könyörtelenül kihasználja. A második gól után látszott, hogy lekerült a játékosokról a teher, elkezdtek bátrabban játszani, sokat futni előre, többet birtokoltuk a labdát, helyzeteket alakítottunk ki. Benne volt a meccsben, hogy rúgunk egy gólt, meg ott volt még az első félidőben a büntetőgyanús szituáció, az is óriási lehetőség volt. Aztán a harmadik gól előtt szintén történt egy véleményes dolog. Mindenki keményen dolgozott, kihajtották magukat a játékosok, de a hibáinkat könyörtelenül kihasználták.”

A Nemzeti Sport külön is megkérdezte a megítélt, majd visszavont büntetőről.

„Így döntött a játékvezető, a többi nem számít – reméljük, majd visszakapjuk. Előbb-utóbb túl lesz ezen a csapat, a kérdés csak az, hogy mikor. Sok helyzetünk volt, ezek majd be fognak menni.”

Végül a közönségről is ejtett néhány szót.

„Pozitív volt a lelátó annak ellenére, hogy három nullra kikaptunk. Nyilván voltak elégedetlenek, de összességében pozitív volt velünk a szurkolótábor, a közönség a csapat mögött áll. Amíg így marad, könnyebb lesz kijönni a gödörből, ha már a közönség is a csapat ellen fordult, akkor nagyon nehéz.”

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Puskás Akadémia FC 0–3 (0–2)

Kecskemét, Széktói Stadion, 2359 néző. Vezette: Berke

