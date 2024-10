Elmondása szerint nem provokációnak, hanem fricskának szánta a kezdőrúgást a DVTK-mezes szurkoló

A DVTK-drukker az amigeleken.hu diósgyőri szurkolói oldalnak elevenítette fel a történteket.

Közel 20 éve él Finnországban, de amilyen gyakran teheti, hazalátogat Miskolcra, amikor kihagyhatatlan program a DVTK mérkőzése. A 2021-ben rendezett Európa-bajnokságon egy hónapon keresztül önkénteskedett a budapesti találkozókon, a 2022-es, Helsinkiben rendezett európai Szuperkupa-összecsapáson is közreműködött, és ott lesz a pénteki Magyarország–Hollandia Nemzetek Ligája-meccsen is, ahol a mozgássérült szurkolók stadionon belüli közlekedését koordinálja.

„Egyáltalán nem, ezt a leghatározottabban visszautasítom” – felelte arra a kérdésre, hogy provokációnak szánta-e az akciót. „És nem is trollkodni akartam, mint ahogy több helyen is megírták. Büszke diósgyőri mivoltomat akartam megmutatni és persze egy fricskát akartam mutatni a rivális nyíregyházi tábornak. Nem tettem mást, mint kihasználtam egy kiskaput, egy hibát a rendszerben, a rendező klub részéről ugyanis az égvilágon semmiféle utalás nem volt arra vonatkozóan, hogy vendégszurkoló ne végezhetné el a kezdőrúgást. Én nem tettem mást, mint vásároltam egy szolgáltatást, amihez a játékvezető közbelépése miatt nem jutottam hozzá. Ezt sérelmezem” – mondta a szurkoló, kitérve rá, hogy már hónapokkal ezelőtt felvette a kapcsolatot a nyíregyházi klubbal, amely megkérte, írjon egy szöveget, amit a kezdőrúgáskor beolvasnak.

„A megküldött szövegem így szólt: »Zoltán egy Finnországban élő megszállott szurkoló, aki igyekszik minél több rangadón személyesen is részt venni, legyen szó akár a magyar válogatott idegenbeli mérkőzéseiről vagy éppen hazai bajnokiról. A mai lesz Zoltán nyolcadik Nyíregyháza–Diósgyőr mérkőzése, amelyen személyesen jelen van. Mintegy 2000 km-t utazott, hogy buzdítsa kedvenceit és számára nem is kérdés, hogy ki fog ma nyerni és melyik csapat Kelet-Magyarország ura. Ilyen táborral a csapat mögött ez nem is lehet kérdés számára«” – árulta el a DVTK-drukker, aki jelezte az ügyintézőnek, hogy nem kíván a VIP-szektorban helyet foglalni, mert vásárolt jegyet a lelátóra.

„Azt természetesen nem jeleztem, hogy a vendégszektorba szól a jegyem” – jegyezte meg a szurkoló, aki felelevenítette azt is, mit mondott neki a játékvezető.

„Bogár Gergő azt mondta nekem, hogy »ebben a mezben nem fog pályára lépni, menjen le!« Legnagyobb megdöbbenésemre fizikai kontaktusba lépett velem, elkezdett lefelé tolni a pályáról. Ezt ugyanúgy fel lehet fogni provokációnak, mint ahogyan az MLSZ provokációnak szeretné beállítani az esetet. Lefelé jövet elmondtam neki a véleményemet, tudtára adtam a játékvezetőnek, hogy én megvásároltam egy szolgáltatást a nyíregyházi klubtól, kifizettem a vételárat, amit az ő döntése miatt nem tudtam igénybe venni” – mondta a drukker, akinek elmondása szerint a hazai klub képviselője rendkívül korrekten állt a dologhoz és jelezte felé, hogy mivel a szolgáltatás meghiúsult, visszautalják az általa kifizetett összeget.

A szurkoló hangsúlyozta, semmiféle provokáció nem állt szándékában, ugyanakkor felhívta a figyelmet rá, hogy esete valószínűleg megváltoztatja a hazai gyakorlatot, ugyanis a Fehérvár, az ETO FC Győr és a Debrecen honlapján még hétfő reggel is lehetett online vásárolni kezdőrúgást, s egyik felületen sem volt semmiféle arra vonatkozó utalás, hogy kizárólag hazai szurkoló vásárolhatja azt meg, ugyanakkor a Fehérvár hétfő délután már kiegészítette a hirdetését, s azt írta, a kezdőrúgás megvásárlásával a kezdőrúgó elfogadja, hogy a kezdőrúgást kizárólag a csomag részét képező mezben végezheti el.

A DVTK-drukkert a diósgyőriek meghívták egy hazai mérkőzésre, ahol ő végezheti el a kezdőrúgást.