Tapasztalt védőt szerződtetett a Debrecen

Lapunk már pénteken jelezte, hogy Kocsis aláírhat a hajdúsági klubhoz, a DVSC pedig ma hivatalosan is bejelentette a hírt.

Az MTK-nevelésű 30 éves játékos, aki védőként is középpályásként is bevethető, rendkívül tapasztalt, közel 200 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára, de külföldön is futballozott már a Stuttgartban és az Augsburgban.

A magyar élvonalban a Videoton mezében mutatkozott be. Játszott az utánpótlás-válogatottban, de kapott már meghívót a nagyválogatott keretébe is.

Eddigi felnőttpályafutása során játszott még a Puskás Akadémia, a Diósgyőr, a ZTE és a Mezőkövesd színeiben, külföldön a DAC, a cseh Karvina és a lengyel Podbeskidzie Bielsko-Biała együttesét erősítette.

„Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, izgatott is vagyok, hiszen egy nagyon komoly csapathoz kerültem, az egyik legnagyobb múltú magyar klubnál folytathatom a pályafutásomat – idézi Kocsis Gergő a debreceniek közleménye. – Remélem, sikeresek leszünk együtt. A beilleszkedéssel szerintem nem lesz probléma, sok játékost ismerek a válogatottakból is. Szerintem a védekezésben sokat fogok tudni segíteni a csapatnak. A bajnokságban a Ferencváros idén is favorit, de egy ilyen szintű csapat, mint a Loki, ellene sem fog feltartott kézzel a pályára menni. A maximumra kell törekedni, akkor lennék boldog, ha nemzetközi kupát jelentő helyezést érnénk el.”