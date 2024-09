DVSC: ma jelenthetik be a rutinos játékos érkezését – NS-infó

A napokban a haon.hu és Lokomotívblog is arról írt, hogy a 30 éves Kocsis Gergő az MTK-tól a DVSC-hez szerződhet.

A Nemzeti Sport információi szerint az orvosi vizsgálatok tegnap már lementek és a mai eredmények után jelentheti be a DVSC a védőként és középpályásként is bevethető Kocsis szerződtetését, aki értesüléseim szerint kedden, ég az átigazolási határidő lejárta előtt közös megegyezéssel szerződést bontott az MTK-val, így szabadon igazolható játékosként szerződhet Debrecenbe.

Kocsis fiatalon Németországban is nevelkedett és Augsburgban kezdődött a profi karrierje, majd számos magyar klubnál megfordult, játszott Szlovákiában, csehországban és Lengyelországban is. Bernd Storck szövetségi kapitánynál válogatott kerettagságig is eljutott. 2022 óta futballozik az MTK-ban, az előző idényben 26 NB I-es bajnokin két gólt szerzett, de már ebben az idényben is játszott három mérkőzésen az élvonalban. Úgy tudjuk, Debrecenben, az MTK-hoz hasonlóan elsősorban védőként számol majd vele a szakmai stáb.