Szalai Gábor: Büszke vagyok, hogy a Ferencváros mezét viselhetem

„Korábban a Kecskemét játékosaként tényleg élmény volt a Ferencváros ellen játszani, de ez egy nagyobb dolog, büszke vagyok, hogy ezt a mezt viselhetem. A bemutatkozásom is úgy sikerült, ahogy terveztük, hiszen győztünk a Budafok ellen, úgyhogy pozitívak az első benyomásaim” – mondta Szalai Gábor, aki augusztus végén a svájci Lausanne-tól igazolt a zöld-fehérekhez.

Videónkban értékeli a mérkőzést, a saját teljesítményét, illetve arról is beszél, a komoly konkurencia ellenére ki akarja harcolni a helyét a Ferencváros védelmében. Emellett beszél Matheus Saldanharól is, akivel egyszerre érkeztek a klubhoz, s aki a 3–0-ra megnyert kupameccsen kétszer is betalált.