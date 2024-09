Pintér Attila üzent a Vasas-szurkolóknak a kupabúcsú után

Pintér Attila, a Vasas bő egy hete kinevezett vezetőedzője elmondta, a Vasas kimagaslóan futballozott a Nyíregyháza elleni kupamérkőzésen. Az első félidőben három olyan lehetőségük is volt, amellyel eldönthették volna a továbbjutást. A második félidőt is uralták, a hosszabbításban is megvoltak a helyzeteik, de azokat elpuskázták, ez pedig megbosszulta magát.

A sajtótájékoztatón üzent a szurkolóknak is.

„Köszönjük a mai biztatást, reméljük, hogy megkapjuk tőlük a bizalmat, és a bajnokikra még többen kijönnek nekünk segíteni, hogy elérjük a célunkat.”

Tímár Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője izgalmas, igazi kupameccset látszott a pályán.

„Az első félidővel nem voltam elégedett, hiszen a Vasas több góllal vezethetett volna. A szünetben el is mondtam a csapatnak, hogy ez nagyon kevés lesz, helyretettük a fejeket. Tudtuk, hogy ellenfelünk direktebb futballt fog játszani, s bár egyszer már beleestünk ebbe a hibába, mégis úgy reagáltunk erre, hogy mi kezdtünk el mélyebben focizni, nem mentünk a kapu felé. Máskor is felálltunk már ilyen helyzetből, és most is nagyot küzdött a csapat, hogy végül tizenegyesekkel továbbjussunk.”

Külön kiemelte Tóth Balázst, aki először védte a Nyíregyháza kapuját.

„Két kulcsfontosságú büntetőt is megfogott, önbizalmat sugárzott, kifejezetten jó teljesítményt nyújtott. Örülök, hogy így sikerült a bemutatkozása.”