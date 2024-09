Máté Csaba nem Dzsudzsákot hibáztatja; Tímár Krisztián fergeteges hangulatról beszélt

A DVSC trénere, Máté Csaba szerint jól indult csapata számára a meccs.

„Vezetést szereztünk, volt labdánk a kettő-nullához is, de nem sikerült belőni, sajnos. Aztán olyanokat hibáztunk, amik ezen a szinten nem elfogadhatóak, például amikor nem figyelünk egy bedobásnál… Megvoltunk létszámban hátul, ennek ellenére gólokat kaptunk, így nehéz egy ilyen mérkőzést megnyerni.”

A Nemzeti Sport arról kérdezte: mennyire volt jó döntés Dzsudzsák Balázst új szerepkörben, kicsit hátrébb szerepeltetni.

„Ha csak a meccset nézzük, nem jött be, de nem az ő hibája természetesen, hogy ez a mérkőzés így alakult. Szűcs Tamás játszott magasabban, így a letámadások intenzívebbek, Dzsudzsáknak pedig hasznosabbak lehetnek a labdái hátulról. Nem az egyén vagy a rendszer hibája ez a vereség. A szurkolók csalódottságát megértem, most mínuszról indulunk, de vissza akarjuk nyerni őket.”

MÁTÉ CSABA SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

A Nyíregyháza vezetőedzője, Tímár Krisztián előzetesen is nehéz mérkőzésre számított.

„Az NB I-ben mindegyik az. Rosszul alakult az eleje, egy lecsorgó labdából megszerezték a vezetést, de jól reagált a csapat. Látszott, hogy volt tartásunk, rá tudtunk rakni még egy lapáttal, és visszajöttünk a meccsbe. Több helyzetünk is volt arra, hogy kontrából korábban lezárjuk a meccset, aztán jött a semmiből a tizenegyes, úgyhogy még izgulnunk is kellett. Mindenképp nyernünk kellett, mert a bennmaradáshoz kell a három pont, és a szurkolóinknak is örömet akartunk okozni. Szeretnénk kiszolgálni őket, hogy megtartsuk ezt a közönséget. Szerintem ma rászolgáltunk erre a buzdításra, igaz, nélkülük nem ment volna. A fergeteges hangulat átlendített a holtpontokon.”

TÍMÁR KRISZTIÁN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC 3– 2 (2–1)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 8000 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Nagy B. (23.), Navrátil (36., 65.), ill. Pellumbi (8.), Dzsudzsák (79. –11-esből)

