Kiss Bence: Remélem, a KTE ellen rátérünk a győztes útra

Jó jel a ZTE-nek. A Zalaegerszeg és a Kecskemét legutóbbi egymás elleni négy mérkőzéséből négyszer a hazai pályán játszó csapat nyert, ez alapján a kék-fehér együttes bizakodhat. Persze nem lesz könnyű a ZTE FC dolga, ugyanis a remek játékosokból álló KTE érkezik a ZTE Arénába.

„Remélem, folytatódik ez a sorozat, és megint a hazai csapat győz – mondta Kiss Bence, a ZTE középpályása, aki korábban a KTE-ben is játszott. – Legutóbb gólt lőttem a ZTE Arénában a Kecskemétnek, és győztünk, most nem szomorkodnék, ha nem találnék be, de nyernénk. A legfontosabb, hogy miénk legyen a három pont. Érdekes, mert az előző KTE elleni meccs előtt volt bennem egyfajta különleges érzés volt csapatom ellen, most nincs. Extra motivált vagyok, de olyan, mintha bármelyik csapat ellen játszanánk. Remélem, többet lesz nálunk a labda, ám ha kell, biztosan visszaállunk és abból vezetünk gyors ellentámadásokat. Irányítani akarjuk a mérkőzést, a szakmai stáb remek taktikát dolgozott ki, remélem, meg tudjuk lepni a Kecskemétet. Ellenfelünk stabil csapat, nem szerez sok gólt, Horváth Krisztofer távozásával gyengült, sok új játékos érkezett, így olyannyira nem ismerem már. Azonban a szerkezet és a felfogás ugyanaz, bízom benne, hogy megtaláljuk majd az ellenszert, és saját szurkolóink előtt győzelmet aratunk.”

Egyik csapat sem szerepel túl jól a bajnokságban, a KTE kilencedik öt ponttal, a ZTE tizedik néggyel, ám a zalaiaknak jóval több is lehetne. Ebben az idényben már háromszor fordult elő, hogy a hosszabbításban kapott góllal veszített pontot vagy pontokat az együttes.

„Valóban, ebben a bajnoki idényben sok pontot veszítettünk el a hosszabbításokban, pedig a Debrecen elleni mérkőzést leszámítva jól néztünk ki – folytatta Kiss Bence. – Az nem jött jól, hogy a DVSC elleni vereség után jött a válogatott szünet, és nem tudtunk egyből javítani. A mérkőzéseink képe alapján előrébb kéne lennünk a tabellán, a kupában magabiztos győzelmet arattunk, jó passzban vagyunk, bizakodva várom a Kecskemét elleni mérkőzést. Régen játszottunk már bajnokit, az egész csapat nagyon izgatott, remélem, megérte ennyi várni, és szombaton rátérünk a győztes útra.”

A Kecskemét elleni mérkőzésen komoly mérföldkőhöz érkezik Sajbán Máté, a ZTE támadója ugyanis 150. NB I-es meccsére készül. A 28 éves játékos a Mezőkövesd, a Paks és a ZTE színeiben játszott az élvonalban, eddig 23 gólt szerzett.

„Természetesen emlékszem az elsőre, Kaposváron győztünk kettő egyre a Mezőkövesddel, jó lenne ahhoz hasonlóan a százötvenediken is nyerni – mondta Sajbán Máté. – Szép mérföldkőhöz érek, sokan szeretnének százötven mérkőzésen pályára lépni az NB I-ben, büszke vagyok rá. Jó lenne, ha legalább még kétszer ennyi összejönne. A Kecskemét elleni meccs? Győzelemmel szeretnék ünnepelni, ránk is fér a három pont, szükségünk van rá. Saját szurkolóink előtt játszunk az egyik közvetlen riválisunkkal, csak a győzelem lebeg a szemünk előtt.”