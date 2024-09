Csak a szokásos recept: Böde Dániel beállása adott új lendületet

Bognár György: Böde pályára lépésével Windecker és Papp is közelebb került a kapuhoz

– Az első félidőben úgy tűnt, vereség lesz a vége – ön is így érezte a kispadról?

– Egyáltalán nem, sőt úgy vélem, egyenrangú ellenfelei voltunk a Puskás Akadémiának már az első félidőben is. Annak ellenére, hogy a vendégek szereztek gólt, talán a labdát is többet birtokolták, nem játszottak akkora fölényben. Az volt a különbség, hogy elöl támadásban nem voltunk elég hatékonyak.

– És aztán pályára küldte Böde Dánielt… Az volt a terv, hogy a szünetben becseréli?

– Nem, most is ugyanaz volt a terv, mint csütörtökön, hogy a hatvanadik perc táján száll be a játékba. Ám mivel a kapu előtt nem voltunk elég határozottak, egyeztettünk, hogy ezúttal ne harminc percet, hanem negyvenötöt vállaljon. A pályára lépésével Windecker József és Papp Kristóf is közelebb került az ellenfél kapujához, Osváth Attila bejátszotta az egész jobb oldalt, így már jóval veszélyesebbé váltunk, és csak idő kérdése volt, mikor egyenlítünk.

– A végén sem tartott az egyenlítéstől?

– Nem, mert a második félidőben a cseréinknek köszönhetően jóval frissebbek voltunk, mint a Puskás Akadémia. Elégedett vagyok a játékkal, megérdemelten nyertük meg a találkozót.

Hornyák Zsolt: Csupán a következő gól hiányzott...

– Az első félidőben eldönthették volna a három pont sorsát?

– Igen, eldönthettük volna, mert jól futballoztunk, fölényben is játszottunk, mi nyertük meg a párharcokat, számos helyzetet dolgoztunk ki a hazai kapu előtt. Csupán a következő gól hiányzott. Ha az megvan, már az első félidő alapján megszerezhettük volna a három pontot.

– Aztán jött Böde Dániel, és úgy tűnt, mintha ettől megremegtek volna a lábak, s csak idő kérdése volt, mikor egyenlít a hazai együttes…

– Az az igazság, hogy a védőink, különösen Patrizio Stronati vagy az utóbbi időben szinte hiba nélkül futballozó Wojciech Golla, aki a Fiorentina ellen olyan teljesítményt nyújtott, hogy több külföldi klub felfigyelt rá, elfáradt a második félidőre. Erre a fáradtságra tett rá egy lapáttal Böde Dániel, ráadásul kicsit elaludt a csapat a második félidő elején…

– A végén akit lehetett, pályára küldött: reménykedett az egyenlítésben?

– Megpróbáltuk tovább frissíteni a csapatot, sajnos már nem sikerült újabb gólt szerezni. Ennek ellenére el kell ismerni a játékosok teljesítményét, nem mindennapi sorozaton vagyunk túl.