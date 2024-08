FTC: Szaúd-Arábiából igazoltak válogatott támadót – hivatalos

A 31 éves suriname-i válogatott támadó nem ismeretlen Pascal Jansen számára, hiszen Virgil Misidjan több csapatnál is megfordult Hollandiában – játszott a Willem II-ben, a Zwollében és a Twentében is. Bundesliga tapasztalattal is bír a szélső, 2018-tól 2021-ig ugyanis a Nürnberg játékosa volt, előtte a Ludogoreccel öt bajnoki címet, egy Bolgár Kupát és két szuperkupát nyert – a bolgároknál 206 tétmérkőzésen 49 találatig és 36 gólpasszig jutott.

A Transfermarkt által 2.3 millió euróra taksált Misidjan idén debütált Suriname válogatottjában, ahol eddig három találkozón kapott szerepet.

A játékos 2023 nyarán a szaúdi Al-Tai játékosa lett, csapata az elmúlt idényben kiesett az első osztályból.

„Marquinhos távozásával mindenképpen szerettünk volna a bal oldali, szélső támadó posztra egy olyan játékost igazolni, aki azonnal a segítségünkre tud lenni. Úgy gondoljuk, hogy Virgil mind játékstílusában, mind nagy tapasztalatával megfelel ennek a kritériumnak. Gólerős játékos, aki a társainak és saját magának is helyzeteket tud kialakítani. Ezt már bizonyította az elmúlt évek során. Az volt a cél, hogy egy olyan játékost szerződtessünk, aki azonnal be tud integrálódni. Játszott már sok helyen külföldön, sok tapasztalattal rendelkezik, úgyhogy bízunk benne, hogy kvalitásával nagyon hamar a csapat segítségére tud lenni” – mondta Misidjan igazolásáról a klub sportigazgatója, Hajnal Tamás a Ferencváros hivatalos oldalán.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Kady Borges (Kady Iuri Borges Malinowski, brazil, FK Krasznodar – Oroszország), Stefan Gartenmann (dán, FC Midtjylland – Dánia), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, Corinthians – Brazília), Isaac Pappoe (ghánai, FC Aarau – Svájc), Philippe Rommens (belga, Go Ahead Eagles – Hollandia), Virgil Misidjan (suriname-i, Al-Tai – Szaúd-Arábia)

Kölcsönből visszatért: Fortune Bassey (nigériai, Hapoel Petah Tikva – Izrael), Gruber Zsombor (Zalaegerszegi TE FC), Mats Knoester (holland, Aarhus – Dánia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Farkas Ádám, Lestál Szilárd, Nemes Márton, Tóth Zalán

Kiszemeltek: –

Távozók: Myenty Abena (Leo Myenty Janna Abena, suriname-i, Szpartak Moszkva – Oroszország), Muhamed Besic (bosnyák-német, szabadon igazolható), Iyinbor Patrick (kecskeméti kölcsön után Vasas FC), Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország), Marquinhos (José Marcos Costa Martins, brazil, Szpartak Moszkva – Oroszország), Samy Mmaee (belga-marokkói, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolhatóként), Redzic Damir (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Henry Wingo (amerikai, Toronto FC – Kanada, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Halmai Ádám (Soroksár), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Gaziantep – Törökország), Mergl Szabolcs (Soroksár, ismét kölcsönbe), Nagy Olivér (kecskeméti kölcsön után Soroksár), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Amer Gojak (bosnyák)