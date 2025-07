Terbócs István nyárról, Fradiról, tetoválásról és Dénesről, a kígyóról

Egy jégkorongozó számára a nyári időszak sem feltétlenül csak a pihenésről szól, hiszen a száraz alapozás elengedhetetlen ahhoz, hogy a játékosok augusztusban kirobbanó formában kezdjék meg a jeges felkészülést. Terbócs István sem tesz másképp, a Hydro Fehérvár AV19 támadója tagja volt az A-csoportos tagságot megőrző magyar válogatottnak májusban, ám a világbajnokságot követően sem tartott túl nagy pihenőt.

„A vb után öt napot pihentem, nem szeretek teljesen megállni. A jég még nem hiányzik, nem vágom még a centit. Élvezem, hogy edzhetek kicsit, nekem kikapcsolódás, ha kondizhatok – mondta a Nemzeti Sportnak Terbócs István. – Jól telt eddig a nyár, minden napra volt valami teendő, igyekszem aktívan tölteni a szünetet. Az edzéseket edzővel vagy egyénileg végzem, a rendszerben van rugalmasság is, így, ha délelőtt nem érek rá, akkor délután megyek tréningezni, ha pedig délután akad valami elfoglaltságom, akkor délelőtt edzem. Heti négy kondis edzést végzek, mellette háromszor kardiózom is.”

A dániai világbajnokság a magyar szurkolók és a játékosok számára is felejthetetlen élmény marad, hiszen a Majoross Gergely vezette csapat történelmet írt, korábban egy alkalommal sem sikerült kiharcolni az A-csoportban maradást. A sikerről egy tetoválás is megemlékezik Terbócs bőrén, aki néhány kulisszatitkot is elárult a tetoválásairól a Nemzeti Sport kamerájának.

A Volán az előző idényre költözött át a Raktár utcai létesítményből a MET Arénába. A játékosok és a szurkolók is gyorsan belakták az új otthont, a következő évadban pedig már magyar rangadót is rendeznek a csarnokban, hiszen a Ferencváros is csatlakozik az ICEHL-hez.

„Otthonosnak már otthonos az új csarnok, az ördögkatlan feelinget nehéz átvarázsolni egy az egyben egy másik arénába. Ezt többször is elmondtam korábban, teljesen ugyanolyan nem lesz, mint a régi csarnokban, hiszen nem két centiméterre vannak tőlünk a szurkolók, teljesen más az akusztika, sokkal nagyobb a tér, amit be kell üvölteni a nézőknek. Azonban egyre jobb volt tavaly is a hangulat, a szurkolók is egyre jobban belakták az új otthont, kialakultak a megszokott helyek. Az idő előrehaladtával ez még jobb lesz, és egyre jobban hasonlíthat majd az ördögkatlanra – mondta Terbócs, majd kitért az FTC elleni ICEHL-es rangadókra is. – Nagyon várom, mindegyik mérkőzés biztos remek hangulatú lesz a Ferencváros ellen, közel telt házzal itthon és idegenben is. Parázs hangulat lesz, szeretem az ilyen találkozókat, jó, hogy ilyen összecsapásból több is lesz ebben az évadban.”

Terbócs István az NSO Tv-nek nem mellesleg beszélt a testét borító tetoválásokról, a videóból pedig kiderül az is, ki Dénes, és miért olyan fontos Terbócs számára.