Dzsiddában is nyertek a hatékony ausztrálok: kijutott a vb-re a socceroos

Egyetlen direkt kijutó hely volt még kiadó a világbajnoki selejtezők ázsiai zónája 3. körének utolsó fordulójában. A C-csoportban Szaúd-Arábia Ausztráliát fogadta, és előbbinek mindenképpen nyernie kellett volna, mégpedig legalább öt góllal ahhoz, hogy megváltsa a repülőjegyet az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű tornára – a meccs előtt az auszik három ponttal előrébb jártak a szaúdiaknál.

Nem csoda hát, hogy a szaúdiak nagy elánnal kezdték a meccset, s Abdulrahman al-Abud góljával a 19. percben meg is szerezték a vezetést. A dzsiddai mérkőzés első félidejét végig a hazaiak hatalmas labdabirtoklási fölénye jellemezte, s próbálkozásaik is veszélyesebbek voltak, ám az ausztrálok egyetlen, kaput eltaláló lövésükből kiegyenlítettek: három perccel a játékrész vége előtt a St. Pauli támadója, Connor Metcalfe csatártársa, Mitchell Duke passzából talált be.

A második félidő elején aztán a gólpasszt adó Duke is betalált, így gyakorlatilag semmivé foszlottak az arabok reményei a továbbjutásra. A hajrában még tizenegyeshez is jutottak a házigazdák, ám kihagyták a büntetőt, így a rendkívül pragmatikusan és hatékonyan futballozó socceroos az ázsiai zónából hatodikként kijutott a világbajnokságra. 1–2

Nem akármilyen körülmények közt tartotta meg a 4. selejtezőkört (vigaszág) érő helyét Omán, amely a palesztinok ellen emberhátrányban, a hosszabbításban kiharcolt tizenegyessel mentette 1–1-es döntetlenre a mérkőzést a B-csoportban. Isszam al-Szabhi a 90+7. percben szerezte a roppant fontos gólt.

A zóna 4. selejtezőkörében – amelyet 2025. október 8. és 14. között rendeznek meg – az Arab Emírségek, Katar, Irak, Omán, Szaúd-Arábia és Indonézia vehet részt.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, ÁZSIAI ZÓNA

3. KÖR, 10. (UTOLSÓ) FORDULÓ

A-CSOPORT

Üzbegisztán–Katar 3–0

Kirgizisztán–Arab Emírségek 1–1

Irán–Észak-Korea 3–0

B-CSOPORT

Dél-Korea–Kuvait 4–0

Jordánia–Irak 0–1

Palesztina–Omán 1–1

C-CSOPORT

Japán–Indonézia 6–0

Kína–Bahrein 1–0

Szaúd-Arábia–Ausztrália 1–2

Folytatás

• 4. kör (6 csapat): az előző kör három csoportjának harmadik és negyedik helyezettjei két hármas csoportban körmérkőzést játszanak, de csak egyszer (visszavágók nincsenek). A csoportgyőztesek kijutnak a vb-re (újabb 2 kvóta).

• 5. kör (2 csapat): a 4. kör két csoportmásodikja oda-visszavágós párharcban dönt arról, melyikük képviseli Ázsiát az interkontinentális playofftornán.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokságra kijutó válogatottak

Ázsia: Japán, Irán, Üzbegisztán, Dél-Korea, Jordánia, Ausztrália

Dél-Amerika: Argentína (címvédő)

Észak- és Közép-Amerika: Egyesült Államok (rendező), Kanada (rendező), Mexikó (rendező)

Óceánia: Új-Zéland