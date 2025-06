Sportbirodalmat épít Szaúd-Arábia – sorozat, 4. rész

A közel-keleti, olajban gazdag államok mindig is tisztában voltak vele, hogy a vagyonukat megalapozó fekete arany nem tart ki örökre, ezért idővel muszáj lesz bővíteni és változatosabbá tenni a gazdaságot. Ez a szemlélet indította útjára 2016 áprilisában Szaúd-Arábiában a Vision 2030-programot, amely átfogó fejlesztési stratégia az ország gazdaságának diverzifikálására, modernizálására, az olajfüggőség csökkentésére, valamint új iparágak fejlesztésére. A több pillérre épülő rendszerben az egyik stratégiai pontot a sportbefektetések jelentik, amelyhez a szükséges tőkét az ország közberuházási alapja (Public Investment Fund, PIF) adta, adja.

Az 1971-ben létrehozott és a szaúdi kormány irányítása alatt álló PIF a világ egyik legnagyobb szuverén tőkealapjának számít – közel ezermilliárd dollárnyi eszközt kezel –, így amikor színre lépett a nemzetközi sportélet befektetői között a 2020-as évek elején, gyakorlatilag mindennemű ellenállás nélkül sikerült megvalósítania az elképzeléseit. Szaúd-Arábia sportbefektetései előbb a labdarúgásban jelentek meg, majd gyorsan kiterjedtek más területekre is, és a PIF egy szemvillanás alatt vált aktív szereplővé a teniszben, a golfban, a küzdő- és motorsportokban, a lóversenyben és a korszellemnek megfelelően az e-sport területén is.

Tyson Fury és Francis Ngannou 2023 októberében Rijádban csapott össze

Ma már mindenki tisztában van vele, hogy a szaúdiak micsoda összegeket fektettek az országuk labdarúgásába, a Cristiano Ronaldo-hatást sorozatunkban is alaposan körbejártuk, ám itt kell megjegyezni, hogy a sportági beruházás korántsem a portugál sztár megszerzésével és a nemzeti liga felfuttatásával vette kezdetét. Ronaldo megérkezése előtt jó egy évvel, 2021 októberében a PIF, egy befektetői konzorcium részeként megvásárolta az angol Newcastle Unitedet. A tranzakció összértéke 305 millió font volt, a felvásárlásban pedig részt vett a PCP Capital Partners és az RB Sports & Media is. A Premier League jóváhagyását követően a klub tulajdonjoga teljes egészében a konzorciumhoz került: a PIF 80, a másik két befektető 20 százalékban birtokolja a Newcastle-t. A felvásárlást hosszú tárgyalási folyamat előzte meg, amely során politikai és jogi akadályok is felvetődtek, különösen a Premier League szigorú tulajdonosi és igazgatói szabályzata miatt, de mint említettük, az óriási vagyonnal szemben nemigen lehetett ellenállást tanúsítani. A klub új vezetősége azóta jelentős összegeket fektetett be a játékoskeret megerősítésébe, valamint az infrastruktúra fejlesztésébe – előbbi lassan megközelíti a félmilliárd fontot, a nyári átigazolási időszakban feltehetően át is lépi, de utóbbi is több tízmillió fontot emésztett már fel. A PIF-érát megelőzően a csapat 1969-ben nyert legutóbb jelentős trófeát (a Vásárvárosok Kupájának kétmeccses döntőjén az Újpesti Dózsát múlta felül), idén tavasszal viszont elhódította az angol Ligakupát, a szurkolók pedig abban bíznak, hogy mindez csak a kezdet, a klub pedig felér Anglia és Európa csúcsára is.

2021-ben a PIF egy befektetői konzorcium részeként vette meg a Newcastle Unitedet – idén Ligakupát nyert

Evés közben jön meg az étvágy – mondhatnánk, tekintve, hogy a PIF a Newcastle felvásárlása után kezdett intenzíven befektetni más sportágakba. A következő nagy dobás – szintén 2021 végén – a LIV Golf-sorozat létrehozása volt, igaz, az első versenyt csak a következő év nyarán rendezték meg. A szaúdiak nem csináltak titkot belőle, hogy a nagy amerikai (PGA) és európai (DP World) férfi tourok riválisának szánták a LIV-et, amelyről úgy gondolták, hogy idővel szépen bekebelezi a másik kettőt és egyeduralkodóvá válik a világon. Az induláshoz, vagyis a világ legjobb játékosainak rekrutálásához itt is óriási pénzeket kellett megmozgatni, de a PIF szemrebbenés nélkül fizette ki a sok esetben a félmilliárd dollárt is meghaladó gázsikat a kiszemelt golfozóknak. Jelenleg tizennégy majorgyőztes játékos szerepel a LIV-sorozatban (összesen 28 trófeával a vitrinjében), a legeredményesebb Phil Mickelson hat győzelemmel, viszont Brooks Koepka (ötszörös győztes, legutóbb a 2023-as PGA Championshipet nyerte meg) és Bryson DeChambeau (2020, 2024 US Open) azóta nyert majort, hogy csatlakozott a LIV-hez. Mondhatnánk, hogy a játékosokat vonzza az újfajta lebonyolítási rendszer is (a LIV tulajdonképpen egy szám, és a teljesítendő 54 szakaszra vonatkozik), de az igazság az, hogy a PGA-vel szemben itt magasabbak a garantált fizetések – a legjobbaké különösképpen – és az aláírási bónuszok.

A PIF sportbefektetései voltaképpen 2023 nyarán kapcsoltak „utazási sebességre” – már ha a jelenlegi tempót annak vesszük –, miután Ronaldo lehúzott egy fél évet a bajnokságban, és vonzó(bb) célponttá tette a szaúdi ligát (SPL). Ekkor két jelentős esemény is történt: júniusban a PIF átvette az ország négy legnagyobb futballklubja (Al-Naszr, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ahli) irányítását – ami voltaképpen korlátlan pénzügyi erőforrásokat jelentett nekik –, majd az átigazolási szezonban az SPL, élén a kivételezett kvartettel, közel egymilliárd eurót fordított játékosvásárlásra, amivel a Premier League mögött a második legnagyobb költekező lett az egész világon. Nem sokkal később, augusztusban létrejött az SRJ Sports Investments nevű magántőke-befektetési vállalat, amely a PIF tulajdonában áll, a célja pedig a sportesemények szellemi tulajdonának megszerzése, valamint a globális sportpiac fejlesztése.

A 2021-ben életre hívott LIV Golf-széria csillaga: Brooks Koepka

A több mint negyedmilliárd dollárból gazdálkodó SRJ több jelentős sportipari befektetést hajtott végre különböző sportágakban. Először is a küzdősportokban jelent meg, és még 2023-ban befektetett a Professional Fighters League-be (PFL), az egyik legnagyobb vegyes harcművészeti ligába, majd részesedést szerzett a Bellator MMA-szervezetben, amely szintén a vegyes harcművészetek piacán működik. A küzdősportok világában viszont továbbra is az ökölvívás a piacvezető, és bár a 2023 októberében, Rijádban rendezett Tyson Fury–Francis Ngannou meccset – amelyet „Battle of the Baddest” néven hoztak tető alá – a PIF egy külsős partnere, a Skills Challenge Promotions intézte, a sportágat már az SRJ készül fenekestül felforgatni. A vállalat vezető promóterekkel, köztük a Matchroom Boxing és a Golden Boy Promotions szervezetekkel kezdett tárgyalásokat 2024-ben egy új, globális bokszliga létrehozásáról, amelynek értéke megközelítené az ötmilliárd dollárt, és egyesítené a sportág legfontosabb szereplőit.

Az SRJ beszállt a teniszbe is, hogy növelje a sportág jelenlétét a régióban, és itt sem aprózta el a dolgokat. A szaúdi teniszakadémia 2024. január 15-i megnyitóján Rafael Nadal bejelentette, hogy – együttműködve a helyi szövetséggel – saját akadémiát indít a királyságban, novemberben pedig már Rijádban rendezték meg a WTA Finals tornát, természetesen az SRJ támogatásával. A vállalat azóta stratégiai partnerséget kötött az ATP-vel és WTA-val, hogy új versenyeket hozzon létre a Közel-Keleten.

A PIF – több esetben immár az SRJ-n keresztül – az olyan tradicionálisan drága sportágakban is jelen van, mint a Formula–1 és a lóverseny. Előbbiben ráadásul megalapozott felvásárlási szándékkal lépett a piacra 2022 végén, amikor 20 milliárd dolláros ajánlatot tett a jogtulajdonos Liberty Mediának, ám ezt az amerikai fél elutasította. Ezzel együtt 2021 óta már van Szaúdi Nagydíj Dzsiddában, az Aston Martin csapat egyik szponzora pedig a világ legnagyobb olajvállalata, a Saudi Aramco, amelyben a PIF tulajdonrésze 16 százalék – csak hogy a legfontosabb összefonódásokat emeljük ki. És mivel a Vision 2030 program alapeleme a diverzifikáció, a PIF tető alá hozta az Electric 360 nevű együttműködést a Formula E-, az Extreme E- és az E1 Powerboat Racing-sorozattal, hogy elősegítse az elektromos motorsportok fejlődését és a fenntartható technológiák terjedését. Ezek után egyáltalán nem meglepő, hogy a PIF kiemelt támogatója a világ legnagyobb össz­díjazású lóversenyének is, a Saudi Cupnak (alsó képünkön), amelyen az idén februárban 37.6 millió dollárt osztottak szét.

És mindez csupán a jéghegy csúcsa, mert ha hozzávesszük, hogy a PIF és az SRJ vezetésével Szaúd-Arábia 2029-ben téli (!) Ázsiai Játékok rendezésére készül – később talán téli olimpiát is vállal –, 2034-ben pedig a labdarúgó-világbajnokság házigazdája lesz nem akármilyen stadionokkal, egyértelművé válik, milyen jelentős részét alkotják a sportbefektetések a Vision 2030-programnak.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. június 7-i lapszámában jelent meg.)