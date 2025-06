Visszatérhet Hollandiába a Ferencvárosba egy éve érkező szélső – sajtóhír

A Ferencváros 2024 augusztusában jelentette be, hogy szerződtette Virgil Misidjant. A suriname-i válogatott támadó a szaúdi Al-Tai együttesétől igazolt a magyar klubhoz.

Misidjan azonban egy év alatt mindössze hét tétmérkőzésen kapott szerepet, 211 percet töltött a pályán. Már a téli átigazolási időszakban is szóba került, hogy a támadó klubot vált, sőt a Twente mérkőzését a helyszínen nézte meg, az átigazolás azonban elmaradt.

A holland Voetbal International úgy tudja, Misidjan ismét közel a klubváltáshoz, ezúttal is egy holland csapat érdeklődik a támadó iránt. A kilencszeres válogatott támadónak egyáltalán nem ismeretlen Hollandia, ugyanis a Willem utánpótláscsapatában kezdte karrierjét, innen került a bolgár Ludogorechez. Pályafutása során játszott a Zwolléban és a Twentében is, most pedig a nijmegeni klub, a NEC jelentkezett be.

A portál úgy tudja, Misidjan egyéves szerződést írhat alá, amely tartalmaz egy további opcionális évet, a Transfermarkt szerint a piaci értéke hétszázezer euró.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Ötvös Bence (Paksi FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország), Owusu Kwabena (ghánai, MKE Ankaragücü – Törökország), Pászka Lóránd (Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Juan Alvina Bezarra (brazil, Olekszandria – Ukrajna), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia – lejár a szerződése), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus)

Távozók: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia), Philippe Rommens (belga)