Tisztelgés a hagyományok előtt – ilyen lett az új ZTE-mez

Zalaegerszegen fontos a kötődés. A klubnál évek óta olyan mezeket viselnek a játékosok, amelyek valamilyen kötődést mutatnak a városhoz és a megyéhez, így az utóbbi években volt már zalai gímszarvas, Zalaegerszeg térkép és ZTE képkollázs az aktuális mezen, ám idén még különlegesebb lett a felszerelés.

„Minden évben kiemelt projekt számunkra a mez és a streetwear kollekció megtervezése, mivel fontosnak tartjuk, hogy olyan darabok kerüljenek a Zete Shop polcaira, amit mindenki szívesen visel – mondta lapunknak Végh Alexandra, a V Agency ügyvezetője, ZTE FC meztervező csapatának tagja. – Sokat gondolkoztunk azon, hogy mi lehetne a 2024–2025-ös irány, így esett a választás a zalai fehér hímzésre. Ez sajnos már majdhogynem elfeledett néprajzi motívum, pedig hatalmas hagyománya van, kiemelkedő népművészeti értéket képvisel. Amint az ötlet megszületett, felvettük a kapcsolatot a Göcseji Múzeummal, Kiss Nóra, néprajzi szakértő pedig rengeteg anyaggal segítette a munkánkat. Az anyagok feldolgozása után kiderült, hogy minden falunak megvolt a sajátja, mi pedig ezekből igyekeztük a legjobban összeillőket kiválogatni, amelyek a lehető legjobban mutathatnak a pályán.”

Így esett a választás a Galambok, a Baktüttős, a Nagybakónak és a Balaton-magyaród motívumokra. A bemutató videón olyan zalai helyszíneken mutatják be a játékosok az új mezt, mint a zalaszántói Béke Sztúpa, a Hévízi Tófürdő vagy a keszthelyi Balaton-part és Festetics Kastély.

Fotó: ZTE

„Azt szerettük volna, ha az országban mindenki látja, hogy milyen csodálatos és sokszínű Zala vármegye – folytatta Végh Alexandra. – Ez az ország egyik legszebb része, csodás tájak, dombok, tavak, gyönyörű települések találhatóak itt meg, és nem utolsó sorban a Balaton. Az idei mezünk tisztelgés a zalai hagyományok és a kultúra előtt.”

Végh Alexandra elmondta, mind a szurkolóknak, mind a játékosoknak tetszik az új mez.

„Szerencsére jól fogy az új mez, az első héten több mint száz darabot adtunk el, és azóta is napi szinten vásárolnak a szurkolók. A visszajelzésekből azt látjuk, hogy nem csak a játékosoknak, de a drukkereinknek is tetszik. Az idei mez jobban megérintette a helyieket és azokat, akik innen származnak, de elkerültek messzebbre. Rendeltek már külföldről is, és reméljük, az idény során minden szurkolónk büszkén viseli.”

Fotó: ZTE

A játékosok közül a saját nevelésű Csóka Dániel mondta el a véleményét.

„Zalaiként örömmel tölt el, hogy a hagyományunkat és a kultúránkat képviselhetem a pályán, bár számomra a legfontosabb, hogy a színe kék legyen és sikeresek legyünk. Jó az ötlet és szép az új mez.”