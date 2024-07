NB I: három francia klub is kinézte magának az FTC középpályását – sajtóhír

Portálunkon korábban már megírtuk, hogy a középpályás iránt az egyiptomi Al-Ahli is érdeklődik, szombaton pedig az átigazolási hírekben jártas footmercato.net arról írt: a tunéziai játékos nagy népszerűségnek örvend a francia élvonalban szereplő klubok körében is, olyannyira, hogy három jó nevű együttes, a Stade Rennais, a Saint-Etienne és a Toulouse is bejelentkezett érte.

A technikás középpályás az előző idényben 23 bajnokin hat gólt szerzett és két gólpasszt adott a Ferencvárosban, amellyel megnyerte a magyar bajnokságot. Ben Romdan a tunéziai válogatottban is rendre szerepet kap, eddig 39 meccsen kétszer volt eredményes.

A hírrel kapcsolatban megkerestük a Ferencvárost, a klub azonban átigazolási sajtóértesüléseket nem kommentál.