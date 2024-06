Spandler Csaba: Vezér akarok lenni!

Zajlik az élet a Fehérvár FC-nél: a nyáron edzőváltás történt (az Újpestre távozó Bartosz Grzelak helyett Pető Tamás irányít), s hamarosan pályára lép a csapat a nemzetközi porondon, a Konferencialiga második selejtezőkörében az azerbajdzsáni Sumqayit FK ellen július 25-én, idegenben.

Tamás Márk, az azeri Neftci belső védője A Sumqayit masszív védekezésből indít ellentámadásokat. Biztos vagyok benne, hogy meggyőző előnyre akarnak szert tenni az első meccsen, de ez nem lesz egyszerű, igaz, a Vidi nagy átalakuláson megy keresztül. A hőséggel és a magas páratartalommal is meg kell majd küzdenie a Fehérvárnak, ám ha ez sikerül, akkor jó idegenbeli eredmény után továbbmehet a magyar csapat. Szívügyem a Vidi, fehérvári vagyok, szurkolok neki, és bízom a továbbjutásában!

„Lekopogom, zökkenőmentesen halad a felkészülésünk, szerencsére gyorsan megtaláltuk a közös hangot az új szakmai stábbal – mondta lapunknak Spandler Csaba, a Fehérvár FC 28 éves belső védője. – A hangulat remek és az eddig elvégzett munka is kifejezetten jó, pörgős edzéseken veszünk részt. Pető Tamás elmondta, szereti az őszinteséget, s legalább annyira a kemény munkát. A vezetőedző külön is elbeszélgetett a rutinosabb futballistákkal, elmondta, szeretné, ha vezéregyéniség lennék az öltözőben. Nos, ezt én is elvárom magamtól, meghatározó tagja akarok lenni a Vidinek. Azt nem engedhetjük meg magunknak, ami az előző idény elején történt, hogy az első hét forduló után mindössze öt pontunk volt, nagyon beragadtunk, szerencsére azt követően összekaptuk magunkat. Pető Tamás Bartosz Grzelakhoz hasonlóan agresszív futballt, hatékony támadójátékot szeretne látni tőlünk, mi pedig sokat dolgozunk ezért. Szombaton a vármegye egyes Bábolnával játszunk felkészülési mérkőzést, fontos, hogy legyen meccs a lábunkban. Még egy hetet készülünk itthon, utána Szlovéniába utazunk edzőtáborozni. Ami az azeri csapat elleni párharcot illeti: nyilván tudjuk, hogy a Sumqayit a negyedik helyen zárt az előző idényben, de mélyebb elemzésbe még nem fogtunk. Biztos vagyok benne, hogy a meccs előtt mindenkit megfelelően felkészít a szakmai stáb.”

Hogy kik léphetnek pályára alig egy hónap múlva, még erősen kérdéses. Egyelőre George Dobson (az angol július elsején csatlakozik a kerethez) és Bohdan Melnik érkezett, míg a kapus Tóth Balázst megvette a klub a Puskás Akadémiától. Kölcsönből visszatért Babos Bence, Franck Bambock, Dala Martin és Lirim M. Kastrati. A távozók sora hosszabb: Bese Barnabás, Hangya Szilveszter, Mamoudou Karamoko, Emil Rockov, Rúben Pinto, Szabó Levente és Sigér Dávid búcsúzott el, s információnk szerint még jó néhányan követhetik őket. Úgy tudjuk, hogy bár Tóth Balázst megvásárolta a klub, az Újpest FC nagyon szeretné a soraiban tudni az előző idényben parádés formát mutató kapust. Értesülésünk szerint a pestiek visszacsábítanák a tavaly februárban a Megyeri útról a Vidibe kerülő Csongvai Áron, Katona Mátyás duót is, sőt az sem zárható ki, hogy Fiola Attila is a IV. kerületben köti ki, Schön Szabolcsot pedig német másodosztályú klub vinné. Vagyis nagyon sok még a kérdőjel.