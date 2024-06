NB I: Németországból hazatérő játékost igazolt a DVTK – hivatalos

„Az egész családom miskolci, hihetetlen érzés, hogy életem első profi szerződését szülővárosom csapatával kötöttem meg – kezdte a Németországból hazatérő Herbák Máté a klub hivatalos honlapjának adott interjúját. – Többször láttam játszani a DVTK-t, amikor a szüleim a tévében nézték a meccsüket, a legutóbbi, FTC elleni hazai bajnokin pedig a DVTK Stadionban szurkoltam én is. Németországban hozzászoktam a sokkal fizikálisabb focihoz, de sokat dicsérik a passzkészségem és a lövéseimet, bízom benne, hogy Diósgyőrben tudom kamatoztatni az ott megszerzett tapasztalatokat. Egykori csapattársaim a győri Fehér Miklós Labdarúgó Akadémiáról, Pécsi Ármin és Gruber Zsombor az előző évben szinte berobbantak az OTP Bank Ligába, a példájukat követve én is szeretnék minél hamarabb bemutatkozni.”

Dr. Bajúsz Endre, a DVTK sportigazgatója is elmondta a véleményét a játékos szerződtetéséről: „Komlósi Bence után egy újabb miskolci születésű fiatalt hoztunk haza, hogy Diósgyőrben hasznosítsa a külföldön tanultakat. Herbák Máté képességeiről személyesen is meggyőződtünk, amikor tavasszal a DVTK II edzéseit látogatta vendégként, majd sikerült meggyőzni, hogy Diósgyőrben folytassa a pályafutását, pedig Németországban is hívták magasabb osztályba. A felkészülést az első csapattal kezdi el, a terveink szerint több más fiatal társaságában elutazik az ausztriai edzőtáborba, majd ősszel az első vagy a második csapatban játszik, de az is előfordulhat, hogy Kazincbarcikára kerül kooperációs kölcsönbe.”

A diósgyőri klub tájékoztatása szerint Herbák Miskolcon született, majd családjával fiatalon Egerbe költözött, ott kezdett el focizni is. 2014-ben családja ismét lakhelyet váltott, így Győrben folytatta pályafutását, majd 2017-ben Németországba igazolt, ahol több klub utánpótlásában megfordult, tavasszal pedig már a felnőttek között játszott.

A fiatal játékos megfelelt minden ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, aláírta a szerződését, így csütörtökön új társaival együtt kezdheti meg a felkészülést.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Herbák Máté (Németország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Kállai Kevin (Mezőkövesd)

Távozók: Csirmaz István (Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként), Pernambuco (José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos, brazil, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Bokros Szilárd (FC Kosice – Szlovákia)

Kölcsönből visszatér klubjához: Szabó Levente (Fehérvár FC, onnan Eintracht Braunschweig – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –