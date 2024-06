Magyar válogatott védőt igazolt Fehérvárról az Újpest – hivatalos

Mint megírtuk, úgy tudjuk, az Újpest Bartosz Grzelakot, a Fehérvár FC svéd vezetőedzőjét szeretné Mészöly Géza utódjának, s úgy értesültünk, hogy a szakember mellett a IV. kerületieknél folytathatja pályafutását a 23-szoros magyar válogatott védő, Bese Barnabás, akit most a lila-fehérek be is jelentettek.