Gundel-Takács Bence a Zalaegerszeghez szerződött

„Nagyon örülök neki, hogy ideigazolhatok, és azon felül, hogy szakmailag jó lehetőségnek tartom, érzelmi része is van a dolognak, mivel anyai ágon zalai az egész család – idézte a klub honlapja Gundel-Takács Bencét. – Édesanyám Teskándon nőtt fel, kiskoromban én is rengeteg nyarat töltöttem lent, nagyon szép emlékeim vannak róla. Nagypapám ebből adódóan nyilván Egerszeg-drukker, úgyhogy remélem, ezzel neki is örömet tudok szerezni. A terveim között szerepel, hogy minél jobb helyezést érjen el a csapat, ha jól tudom, az elmúlt években a hatodik hely fölött nem nagyon járt a klub, ezt nyilván jó lenne megtörni, illetve jó lenne odaérni egy európai kupasorozatba, és hát minél több kapott gól nélküli meccs és győzelem a cél.”

VÁRHATÓ NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A ZTE FC-NÉL

Érkezők: Gundel-Takács Bence (Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatérhet: Huszti András (Újpest FC), Klausz Milán (Szeged-Csanád GA), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Vasas FC), Papp László (Mosonmagyaróvár), Soltész István (Budafoki MTE), Szalay Szabolcs (Vasas FC)

Kiszemeltek: Csonka András (Ferencváros, jelenleg kölcsönben: Budafoki MTE), Sztefan Drazsics (szerb, Mezőkövesd, szabadon igazolható), Várkonyi Bence (MTK Budapest, kölcsön után végleg?)

Távozik: Bedi Bence (szabadon igazolható), Dombó Dávid (szabadon igazolható), Gyurján Márton (szabadon igazolható), Guy Hadida (izraeli, szabadon igazolható), Zoran Lesjak (horvát)

Kölcsönből visszatér klubjához: Yohan Croizet (francia, Újpest FC), Sztefanosz Evangelu (görög, NK Osijek – Horvátország), Gruber Zsombor (Ferencváros)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Antonio Mance (horvát)