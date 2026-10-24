Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kispest-Honvéd–Debrecen 0–0

NB I: visszavonták a Debrecen gólját Kispesten

PÓSFAI GYULA (percről percre)PÓSFAI GYULA (percről percre)
2026.10.24. 14:45
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Dzsudzsák Balázs ezúttal is ott van a Loki kezdőjében (Archív fotó: Árvai Károly)
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NB I közvetítés Kispest-Honvéd
A labdarúgó NB I 11. fordulójának nyitó mérkőzésén a 10 ponttal 10. helyen álló Kispest-Honvéd a 13 ponttal hetedik Debreceni VSC-t fogadja. Kövesse a találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével!

LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC 0–0 – élőben az NSO-n!
Budapest, Bozsik Aréna, 14.30 óra. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Kovács Imre
Honvéd: Hadzikic – Szafronov, Baki, Szabó A., Hangya – Pekár I., Szamosi – Pinte,  Somogyi T., P. García Marí. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
Debreceni VSC: Andreev – Mejías, Lang, Hofmann, Guerrero – Samper, Boskovic – Kocsis D., Dzsudzsák, Egri – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel
Sárga lap: Guerrero (5.), Andreev (8.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

 Először 1943-ban csaptak össze a legfelső osztályban, akkor a kispestiek 5:1-re kiütötték a debrecenieket, és az első 9 meccsükből 7-et ők nyertek meg, majd 1962-től volt egy 8-as győzelmi sorozatuk is. Azóta szorosabb lett a párharcuk, eddig összesen 40 Honvéd-sikert, 25 döntetlent és 36 Loki-győzelmet számlálhattunk össze. 

 A 2022–2023-as NB I-es idényben a kispestiek nyeretlenek maradtak a debreceniekkel szemben és mindössze egy pontot szereztek (3–4, 2–3 és 0–0). A Honvéd bajnokin mostanáig utoljára 2022 márciusában, hazai pályán tudta legyőzni a DVSC-t (4–2).

 A piros-feketék pályaválasztása mellett elsöprő kispesti fölénnyel indult a párharc: a házigazdák ugyanis az első 15 találkozóból 14-et győzelemmel zártak, az örökmérleg a fővárosiak szemszögéből 26 győzelem, 12 iksz és 14 vereség. Az elmúlt 5 budapesti találkozójukon felváltva nyertek a csapatok, 2-szer a Honvéd, 3-szor a vendég Loki. Legutóbb egy fordulatos meccsen Antonio Mance 86. perces gólja döntött a DVSC javára. 

 A két együttes máig utoljára tavaly októberben a Magyar Kupában csapott össze, és Debrecenben hosszabbítás után Zuigeber Ákos góljával az akkor még NB II-es Honvéd nyert 2–1-re.

 Első idegenbeli sikerét aratta legutóbb Nyíregyházán az újonc Kispest (1–0), ezzel 3 forduló után nyert újra és áll bennmaradást jelentő helyen (10.) – igaz, a többieknél egy mérkőzéssel kevesebbet játszva.

 A Debrecen ebben az idényben a legnagyobb különbségű győzelmét érte el múlt héten odahaza, a ZTE ellen (3–0). A gólkülönbsége immár semleges (16–16), és a 7. pozíciója az eddigi legjobb az ősz folyamán. 

 A Honvéd otthoni mérlege 1 győzelem, 2 iksz, 1 vereség, ezzel csak 10. a hazai tabellán. 

 A Loki házon kívül mutatója is 1–2–1, és eddig egyedül augusztus 2-án Újpesten maradt alul (2–4).

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 11. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Október 24., szombat
17.00: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Derdák Marcell  – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!       
19.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Katona Balázs  – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!       
Október 25., vasárnap
13.15: Vasas FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!       
15.30: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!      
18.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!    

 

 

 

 

 

NB I közvetítés Kispest-Honvéd
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