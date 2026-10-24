NB I: visszavonták a Debrecen gólját Kispesten

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC 0–0 – élőben az NSO-n!

Budapest, Bozsik Aréna, 14.30 óra. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Kovács Imre

Honvéd: Hadzikic – Szafronov, Baki, Szabó A., Hangya – Pekár I., Szamosi – Pinte, Somogyi T., P. García – Marí. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Debreceni VSC: Andreev – Mejías, Lang, Hofmann, Guerrero – Samper, Boskovic – Kocsis D., Dzsudzsák, Egri – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel

Sárga lap: Guerrero (5.), Andreev (8.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Először 1943-ban csaptak össze a legfelső osztályban, akkor a kispestiek 5:1-re kiütötték a debrecenieket, és az első 9 meccsükből 7-et ők nyertek meg, majd 1962-től volt egy 8-as győzelmi sorozatuk is. Azóta szorosabb lett a párharcuk, eddig összesen 40 Honvéd-sikert, 25 döntetlent és 36 Loki-győzelmet számlálhattunk össze.

♦ A 2022–2023-as NB I-es idényben a kispestiek nyeretlenek maradtak a debreceniekkel szemben és mindössze egy pontot szereztek (3–4, 2–3 és 0–0). A Honvéd bajnokin mostanáig utoljára 2022 márciusában, hazai pályán tudta legyőzni a DVSC-t (4–2).

♦ A piros-feketék pályaválasztása mellett elsöprő kispesti fölénnyel indult a párharc: a házigazdák ugyanis az első 15 találkozóból 14-et győzelemmel zártak, az örökmérleg a fővárosiak szemszögéből 26 győzelem, 12 iksz és 14 vereség. Az elmúlt 5 budapesti találkozójukon felváltva nyertek a csapatok, 2-szer a Honvéd, 3-szor a vendég Loki. Legutóbb egy fordulatos meccsen Antonio Mance 86. perces gólja döntött a DVSC javára.

♦ A két együttes máig utoljára tavaly októberben a Magyar Kupában csapott össze, és Debrecenben hosszabbítás után Zuigeber Ákos góljával az akkor még NB II-es Honvéd nyert 2–1-re.

♦ Első idegenbeli sikerét aratta legutóbb Nyíregyházán az újonc Kispest (1–0), ezzel 3 forduló után nyert újra és áll bennmaradást jelentő helyen (10.) – igaz, a többieknél egy mérkőzéssel kevesebbet játszva.

♦ A Debrecen ebben az idényben a legnagyobb különbségű győzelmét érte el múlt héten odahaza, a ZTE ellen (3–0). A gólkülönbsége immár semleges (16–16), és a 7. pozíciója az eddigi legjobb az ősz folyamán.

♦ A Honvéd otthoni mérlege 1 győzelem, 2 iksz, 1 vereség, ezzel csak 10. a hazai tabellán.

♦ A Loki házon kívül mutatója is 1–2–1, és eddig egyedül augusztus 2-án Újpesten maradt alul (2–4).

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 11. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Október 24., szombat

17.00: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Derdák Marcell – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Katona Balázs – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Október 25., vasárnap

13.15: Vasas FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

15.30: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!