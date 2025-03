Befellegzett az Euroligának? A FIBA-val közösen indítana európai csúcsbajnokságot az NBA

Az NBA első embere nem sok konkrétummal szolgált az európai kosárlabda erőviszonyait alapjaiban megváltoztató projektről, de azt elárulta, hogy első körben egy 16 csapatos versenysorozatban gondolkodnak, amelyből 12 együttes szerepelne állandó tagként. Adam Silver hozzátette, hogy az NBA-ban érdekelt 30 csapat tulajdonosai nagy lelkesedéssel fogadták a projektet.

A 62 éves sportvezető azt is elmondta, hogy az általuk elgondolt új sorozat integrálva lenne az európai kosárlabda rendszerébe, ahol a csapatok a nemzeti bajnokságokban is szerepelnek, s tiszteletben tartaná a válogatottak programját is. Silver szerint a liga összetétele vegyes lenne, így rendkívül népszerű, gyakran a futballcsapatuk révén sok szurkolót szerző klubok mellett kosárlabda-hagyományokkal nem rendelkező városokban is alapíthatnának csapatokat az érdekelt befektetők.

„Szeretném leszögezni, hogy a tervek kompatibilisek azzal, amit a FIBA és partnerei jelenleg tesznek Európában, legyen szó a kosárlabda Bajnokok Ligájáról, a nemzeti bajnokságokról, a FIBA és az NBA szolidaritási programjairól, illetve a versenynaptár összehangolásáról” – idézi Andreasz Zagklisz szavait a Marca. A görög sportvezető hozzátette, hogy szerintük a kosárlabda európai népszerűsége nincs arányban a „rajongói érdeklődéssel”, továbbá a kereskedelmi lehetőségek sincsenek maximálisan kihasználva.

A sajtótájékoztatóról tudósító AS megjegyezte, hogy az elmúlt napokban a Sportico és a The Athletic számos részletet kiderített a tervezett új európai csúcsligáról, amely az NBA égisze alatt futna majd.

A Sportico keddi információi szerint így az új liga részvényeinek 50 százalékát az NBA, míg a másik felét a résztvevő csapatok birtokolnák, továbbá a már létező, jól bejáratott csapatok mellett új franchise-ok is felbukkanhatnának az európai nagyvárosokban. A már említett forrás hozzátette, hogy a Real Madrid bármilyen felállásban hajlandó lenne csatlakozni a projekthez.

A The Athletic a királyi klub mellett a Barcelona, ASVEL, Fenerbahce triót említi még, mint az új liga potenciális tagjait, de szót ejtett egy új párizsi csapat létrehozásáról is – más sajtóértesülések pedig arról szóltak, hogy a Paris Saint-Germain (amelynek kisebbségi tulajdonosa az NBA-ben kosarazó Kevin Durant) indítana el egy vadonatúj kosárlabdacsapatot az új bajnokságban. A francia fővárosnak az Eurokupa-győztes Paris Basketball révén egyébként van euroligás csapata ebben az idényben.