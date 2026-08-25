Stella: Norris világbajnokhoz méltó módon vezet

A formula1.com honlapon olvasható interjúban az olasz szakember úgy fogalmazott, a 26 éves brit pilóta vezetése és teljesítménye „nagyon magas szintet” képvisel, igazi vb-címvédőhöz méltót.

„Amit a legjobban kedvelek az ő F1-es pályafutásában az az, hogy folyamatosan fejlődik. A tavalyi szezon elejét követően valami bekattant nála. Azt látom, hogy versenyről versenyre egyre erősebb lesz, pedig az előző hétvégén egyáltalán nem tűnt úgy, hogy közel lehetünk a futamgyőzelemhez” – mondta Stella, utalva Norris múlt vasárnap aratott sikerére Zandvoortban. A brit címvédő a nyári szünet előtt a Hungaroringen érte el idei első sikerét, majd a Holland Nagydíjon ismét nem talált legyőzőre.

„A sprintfutamon látott teljesítményünk után arra összpontosítunk, hogy megnézzük, milyen lehetőségeink vannak a gumik kihasználása és az autó tökéletesítése szempontjából. Lando pedig mestere azoknak a szituációknak, amikor olyan körülmények alakulnak ki, mint most Hollandiában, amikor az autó folyamatosan csúszkál a versenyen és gyenge a tapadás” – dicsérte versenyzőjét az 55 éves csapatfőnök.

Norris jelenleg 83 ponttal marad el a vb-pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonellitől (Mercedes), Stella azonban még nem gondol arra, hogy maradt-e esély a világbajnoki cím megvédésére.

„Csak a következő versenyre koncentrálunk, mert arra van ráhatásunk, ami közvetlenül előttünk áll. A következő hétvége Monzában lesz, amely teljesen más kihívásokat tartogat, mint a Hungaroring vagy Zandvoort, de ha Olaszországban is az látszik, hogy fejlődünk, akkor optimistán tekinthetünk a szezon hátralévő részére” – fogalmazott a McLaren csapatfőnöke.

Az összetettben negyedik Norris csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri 12 forduló után a hetedik, míg a McLaren a konstruktőrök versenyében a harmadik helyen áll.