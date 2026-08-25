Nemzeti Sportrádió

Tíz év alatt a negyedik válogatottól távozott a horvát futball-legenda

K. Zs.K. Zs.
2026.08.25. 14:24
Robert Prosinecki 2025 szeptemberében – még Montenegró kapitányaként (Fotó: Getty Images)
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világfutball Kirgizisztán Robert Prosinecki
Robert Prosinecki távozott, Urmat Abdukaimov lett Kirgizisztán labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitánya – jelentette be kedden a helyi szövetség.

Robert Prosineckit tavaly decemberben nevezték ki a kirgiz válogatott élére, nem nyert mérkőzést a csapattal (két döntetlen, két vereség), de az EurasiaFootball szerint nem az eredménytelenség miatt történt a szakítás: a portál úgy tudja, hogy a szövetség módosítani akarta a munkaszerződését, ám a horvát legenda ebbe nem ment bele – inkább megegyeztek a közös munka befejezéséről.

A jövő év eleji Ázsia-kupára készülő csapatot átvevő Urmat Abdukaimov korábban az ország több utánpótlás-válogatottját is irányította.

A többek között a Real Madridban és az FC Barcelonában is futballozó, vb-bronzérmes (1998) Prosinecki már négy válogatottnál dolgozott szövetségi kapitányként: Kirgizisztán előtt Azerbajdzsán (2014–17), Bosznia-Hercegovina (2018–19) és Montenegró (2024–25) legjobbjait is irányította, míg az edzői pályát 2006-ban hazája, Horvátország nemzeti csapatának stábjában kezdte.

 

világfutball Kirgizisztán Robert Prosinecki
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