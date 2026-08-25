Torna Eb: Berki Krisztián szerint biztató tapasztalatokkal zárult a verseny

A MATSZ keddi sajtóközleménye szerint a női válogatott felkészülését sérülések és rehabilitációk nehezítették, így már az is komoly kihívást jelentett, hogy milyen összeállításban utazzon a csapat a horvát fővárosba. Berki szerint a versenyzők mindent megtettek, ugyanakkor az előzmények miatt reálisan kellett értékelni a szereplésüket.

Kiemelte Mayer Gréta teljesítményét – aki hetedik lett ugrásban –, valamint Czifra Bettina Lilit is, aki első számú tartalék volt felemáskorláton.

„A lányok tényleg kitettek magukért, de az állapotukat és a felkészülésüket látva ezúttal inkább ez az eredmény volt benne. Most nyolc hónap áll előttünk a következő Európa-bajnokságig” – fogalmazott Berki. A sportvezető emlékeztetett: a nőknél ketten teljesítették a kiírt szintet az Európa-bajnokságra, amit nagyon élveztek, és nagyon szimpatikusan, vidáman versenyeztek. Berki ugyanakkor leszögezte: át kell értékelniük bizonyos dolgokat, vezetői szinten is új terveket kell készíteniük, hogy a magyar női csapat ismét olyan magabiztosan szerepeljen, ahogyan az elmúlt években.

A férfiak esetében az volt a cél, hogy a csapatversenyben jussanak a legjobb 13 közé, ezzel szerezzenek indulási jogot az októberi, rotterdami világbajnokságra. Ezt végül olyannyira teljesítette a válogatott, hogy döntőbe jutott, ahol a nyolcadik helyen végzett.

A lólengés londoni olimpiai bajnoka szerint különösen értékes, hogy ez már nem egyszeri kiugró eredmény, hanem az elmúlt időszak következetes szakmai munkájának visszaigazolása.

„Nagyon büszke vagyok a fiúkra. A felkészülésük stabilitása, a mentalitásuk, és az a munka, amit nap mint nap elvégeznek, számomra is rengeteg élményt adott. Lehetett volna még jobb az eredmény, de a torna ilyen: a világ egyik legnehezebb sportágában mindig benne van a hiba” – magyarázta.

Hozzáfűzte, a legfontosabb, hogy a kitűzött célokat teljesítették, és a csapat ott volt Európa legjobb nyolc válogatottja között.

Berki az utánpótlás teljesítményét is külön méltatta, hiszen a junioroknál két magyar tornász is az egyéni összetett döntőbe jutott, Gál Kristóf pedig nyújtón volt a finálé mezőnyének tagja.

„Férfivonalon szerencsés helyzetben vagyunk, mert vannak olyan utánpótláskorú versenyzőink, akik hamarosan nemcsak segíteni tudják a felnőtteket, hanem meg is szorongathatják őket a csapatba kerülésért” – mondta.