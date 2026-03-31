Holcz Rebeka: Nálunk minden meccsbe nagy melót tesznek a szurkolók

A DVTK HUN-THERM és a Sopron Basket párharca, a tavalyi döntő újrajátszása már biztos a női élvonal elődöntőjében, de az csak kedd este dől el, hogy az alapszakaszgyőztes NKA Universitas Pécs kivel csatázik ott. A Tarr KSC Szekszárd és a TFSE párharca 1–1-re áll, és ha a tolnaiak nyernek, lapunk mind a négy negyeddöntő végeredményét pontosan tippelte meg. Ettől még persze nem drukkolunk a szekszárdiaknak, viszont a másik fél után ezúttal ők kerülnek nálunk terítékre. Magyar Bianka együttese hazai pályán esélyes lesz a sikerre, de biztosra semmiképp sem mehet, pláne mert szombaton a Csörsz utcában 55–45-ös vezetésről bő öt perc alatt 65–59-re kikapott.

„Tudtuk, hogy a TFSE tényleg nem adja magát könnyen, a végső pillanatig harcol. Valamiért szétestünk, megijedtünk, ahogy elkezdtek feljönni a hazaiak – felelte a Nemzeti Sportnak Holcz Rebeka, a Szekszárd bedobója. – Kapkodtunk, mindenki annyira akarta a győzelmet, hogy teljesen szétestünk támadásban és védekezésben. Fontos lesz, hogy az ilyen szituációkban higgadtak maradjunk, csapatként funkcionáljunk, és úgy küzdjünk, mintha mi lennénk hátrányban.”

A 21 éves játékos hozzátette, érzik, hogy náluk a szurkolók minden egyes meccsbe nagy melót tesznek, és akkor is mögöttük állnak, ha bármi negatív történik, nagyon sokszor kisegítik a csapatot a bajból. Az idény eddigi három Szekszárd–TFSE párosításából egyaránt a házigazda jött ki jobban, a Magyar Kupa és a bajnokság negyeddöntőjében, illetve utóbbi alapszakaszában – ez nyilván reprezentatív, de nem dőlhet hátra a KSC.

„Ilyen helyzetben az dönt majd, hogy aznap ki akarja jobban vagy éppenséggel ki fog jobban dobni, melyik félnek lesz tisztább a feje, és melyiknél lesz nagyobb a csapategység. Ha kell, mi vért is izzadunk a sikerért, és itt is szeretném megemlíteni a szurkolókat, nagy előny nekünk, hogy előttük játszhatjuk le a harmadik mérkőzést” – taglalta Holcz Rebeka.

Külön érdekessége ennek a csatának, hogy a két edző, Magyar Bianka és Hegedűs Péter nagyon jól ismeri egymást, évekig dolgoztak együtt nemcsak a TFSE-nél, hanem a női universiadeválogatottnál is. Sok újdonságot nem tudnak egymásnak mutatni, ám éppen ez ad nagy jelentőséget egy-egy váratlan húzásnak, meglepő ötletnek.

„Lehet, hogy ez is fontos faktor, ugyanakkor inkább azt emelném ki, hogy mindkét együttes nagyon jó magyar játékosokat vonultat fel – tette hozzá beszélgetőpartnerünk. – Ahogy említettem is, kedd este az akarat határoz arról, ki jut be az elődöntőbe. Hozzánk visszatért Goree Cyesha, aki ismeri őt, tudja, remek személyisége van. Szombaton már ott ült a kispadon, rengeteg energiát adott nekünk, hiányoztak támadásban a kemény elzárásai, a palánk alatti védekezése, úgyhogy bízunk benne, hogy játszik majd a harmadik meccsen, nagyon várjuk őt vissza a pályára!”

A Szekszárdnak szombaton és vasárnap Sopronban lesz jelenése, mert bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe. Holcz Rebeka hangsúlyozta, augusztus óta rengeteg munkát tettek bele az idénybe, napról napra keményen edzettek, és ennek ki kell jönnie. A csapat jó formában van, egységes, ráadásul topfavorit lesz az ELTE BEAC Újbuda elleni elődöntőben, hogy aztán ha túljut fővárosi ellenfelén, megmérkőzzön a Péccsel vagy a házigazdával.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

Negyeddöntő. 3. mérkőzés

18.00: Tarr KSC Szekszárd–TFSE

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1