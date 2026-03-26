Előnybe került a DVTK a női kosárlabda NB I negyeddöntőjében

T. Z.
2026.03.26. 19:09
Kovács PéterA DVTK előnybe került a Vasassal szemben (Fotó: Kovács Péter, archív)
DVTK HUNTHERM DVTK-Hun-Therm női kosárlabda női kosárlabda NB I Vasas Akadémia
A DVTK 85–43-ra legyőzte hazai pályán a Vasas Akadémiát csütörtökön a női kosárlabda NB I negyeddöntős párharcának első mérkőzésén.

Bővebben hamarosan!

KOSÁRLABDA 
NŐI NB I 
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
DVTK HUNTHERM–VASAS AKADÉMIA 85–43 (24–9, 25–13, 19–11, 17–10)
Miskolc, 1200 néző. V: Makrai, Pozsonyi, Rácz
DIÓSGYŐR: Aho T. 4, Aho N. 4/3, LELIK 8/6, Grigalauskyte 7/3, WESTBELD 16/6. Csere: MIKLÓS M. 13/6, KÁNYÁSI 11/9, Poczkodi, Takács B., SMUDA 14, M. Jovanovics 8/6, Toman P. Edző: Völgyi Péter
VASAS: ANGYAL B. 14/6, Szerencsés, Madár E. 12, Jáhni 4, Kiss A. 3. Csere: Molnár-Budácsik 5/3, Kendelényi 5, Czirkos, Szoboszlai, Szirony. Edző: Nenad Markovics
Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–5. 7. p.: 15–7. 14. p.: 32–16. 18. p.: 45–19. 24. p.: 56–26. 35. p.: 80–37. Kipontozódott: Angyal B. (35. p.)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a DVTK javára
MESTERMÉRLEG
Völgyi Péter: – Csapatunkon látszott, hogy hosszú volt a kihagyás. Jókor jöttek a pontjaink, így a különbség fokozatosan nőtt a két csapat között. Sokkal nehezebb lesz a második mérkőzés.
Nenad Markovics: – A DVTK nagyon erős csapat, játékunkban voltak olyan elemek, amiket nem értettem. Tapasztalatot szereztünk a második mérkőzésre.

 

