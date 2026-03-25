A Crvena zvezda hosszabbítás után nyert Spanyolországban

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.25. 23:00
A sötét mezes Baskonia hosszabbítás után maradt alul (Fotó: Getty Images)
Baskonia kosárlabda Crvena zvezda Euroliga
A Crvena zvezda hosszabbítás után 108–100-ra legyőzte a Baskoniát a férfi kosárlabda Euroligában szerdán.

A Crvena zvezda az előző fordulóban fájó vereséget szenvedett a Panathinaikosz otthonában, ami a továbbjutási esélyein is rontott. A szerbek most ahhoz a Baskoniához látogattak, amely már elveszítette esélyét a rájátszásra, ráadásul az előző hét Euroliga-mérkőzését elbukta.

Bár az első negyed felénél Jordan Nwora kosara után kilenc ponttal is vezettek a szerbek, a negyed végére ledolgozta hátrányát a Baskonia. Bár a második negyedre a Crvena zvezda egypontos előnnyel fordult, abban a tíz percben a spanyolok elhúztak, és a nagyszünetre tízpontos előnyt hozott össze.

Trent Forrest kosarával már 13 pontos volt a Baskonia előnye (55–42), majd Mamadi Diakité is visszállította ezt a különbséget (60–47), ám a negyed végére feljöttek a vendégek, és egy pontra megközelítették a Baskoniát. Chima Moneke büntetőivel át is vették a vezetést, és ezt szinte végig meg is tartották, de Forrest egy hármassal fordított. Húsz másodperccel a vége előtt Forrest két büntetőjével már három pont volt a hazai előny, Jared Butler triplájával a szerbek kiharcolták a hosszabbítást.

A ráadásban a szerbek megnyerték a meccset, 100–100 már csak ők dobtak pontot, így továbbra is reménykedhetnek abban, hogy ott lesznek a rájátszást jelentő első tíz hely valamelyikén. A Crvena zvezda jelenleg kilencedik, míg a Baskonia a 19. helyen áll az Euroligában.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 33. FORDULÓ
Baskonia (spanyol)–Crvena zvezda (szerb) 100–108 (27–28, 25–14, 15–24, 24–25, 9–17) – hosszabbítás után

 

