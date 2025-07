Jelena Brooks: Ha rá tudok állni a lábamra, akkor játszom

Megmarad a Sopron Basket váza, Gáspár Dávid bajnokcsapatában több kulcsember is úgy döntött, marad. Böröndy Vivien és Papp Klaudia csupa szív játékát a 2025–2026-os évadban is élvezhetik a drukkerek, és továbbra is a keret tagja Sitku Zsuzsanna, a szlovén Zala Friskovec, illetve a szerb-magyar klasszis, Jelena Brooks, akinek már a 12. idénye következik a zöld-sárgáknál.

„Nekem Sopron a legfontosabb hely, de sokat kellett gondolkodnom, mit csináljak – mondta lapunknak a kétszeres Európa-bajnok, 36 esztendős Brooks. – Néhány hétig fontolgattam a döntést a kosárlabda és minden más miatt is, ám nem akartam elmenni, mert itt van a családom, és abban maradtunk, hogy vállalok még egy évet. Az előző bajnokságban játszottam le az első ötmeccses döntőmet, nagyon jó érzés volt megnyerni, mert nehéz úton mentünk végig.”

Ráadásul Brooks sérülten küzdötte végig a playoffot, ami külön bravúr – még a negyeddöntő előtt, egy edzésen sérült meg a meniszkusza, mégis játszott vele, nem akart pihenni, nem volt rá idő és nem is ilyen típus.

„Ha nem tudok járni, akkor nem, de ha rá tudok állni a lábamra, akkor játszom – tette hozzá Jelena Brooks, aki 2008 és 2025 között nyolc bajnoki aranyérmet nyert a Sopronnal. – Nehéz volt, ám fájdalomcsillapító injekciókkal meg lehetett csinálni, képes voltam futni, és hála istennek, most már jobban vagyok. Nagyon várom, hogy két év szünet után ismét szerepelhessünk az Euroligában, mert az a legerősebb sorozat. Még nem tudjuk, milyen lesz a teljes keretünk, de csináljuk tovább, amit eddig, belerakjuk a munkát, hogy jó helyen végezzünk az NB I-ben.”

Mivel a korszakos magasbedobó már közelebb van a negyvenhez, mint a harminchoz, megkérdeztük tőle, gondol-e karrierje befejezésére. Válaszában arra utalt, hogy ez a pillanat, vagyis a visszavonulás közel van, és bár időpontot nem közölt, azt elárulta, tudni fogjuk, amikor véget ér a pályafutása.

A szerb nemzeti csapatban néhány éve már nem szerepel, ám természetesen követte a válogatott Európa-bajnoki produkcióját. A nemrégiben még a kontinens trónján ülő Szerbia mindhárom csoportmérkőzését elveszítette, utolsó lett a négyesében.

„Szinte mindenki új a csapatban, két-három játékost nem is ismerek. A régi motorosok mind elmentek, a fiataloknak kell még idő, mire megszokják a szisztémát. Nem játszottak rosszul, kívülről nézve nem volt reménytelen, amit mutattak, de nehéz volt a csoport, kemény volt mindhárom ellenfél, így sajnos nem sikerült meccset nyerni. Dolgozni kell tovább!” – emelte ki Jelena Brooks.